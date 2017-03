Xuất hiện nhiều thủ đoạn mua bán người

Xuất hiện nhiều thủ đoạn quái chiêu lừa phụ nữ

Đối tượng Giàng Seo Vu, trú tại xã Phong Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) đã sang tận Hà Giang, giả vờ yêu rồi dẫn người nhà đến hỏi cưới cô gái trẻ ở huyện Xín Mận. Khi cả hai họ đã yên tâm về chàng rể quý thì gã này dẫn cô dâu sắp cưới sang bán bên Trung Quốc. Đối tượng Phàn Vần Xà, 25 tuổi, trú tại xã Thắng Mố (Yên Minh, Hà Giang) thì cùng đồng bọn lừa bán các cô gái trẻ sang các động mại dâm bên Trung Quốc, sau đó dụ các cô trốn ra, rồi giả làm "người hùng cứu mỹ nhân", bán tiếp các cô vào sâu bên trong nội địa.

Với cách thức này, gã đã lừa bán được 6 cô gái sang Trung Quốc…Tại Nam Định, Phòng PC45 Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây mua bán người mà đối tượng là những gã trai lứa tuổi 9X. Chúng đã câu kết với một Tú bà có quán cà phê trá hình bên Trung Quốc để lừa bán các cô gái trẻ. Chúng lên mạng chát, làm quen với các cô gái trẻ, nhiều trường hợp còn giả vờ kết nghĩa anh em. Lúc đầu, chúng rất ga lăng, bao cho các cô gái ăn uống, thậm chí dụ các cô "đập đá", từ đó, các cô phụ thuộc dần, bị chúng rủ sang Trung Quốc buôn hàng "ma túy đá" và lừa bán.



Công an tỉnh Lạng Sơn đang lấy lời khai một đối tượng buôn bán người.

Đối tượng Đào Văn Dương, trú tại xã Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) lại đóng giả một trùm buôn quần áo Lạng Sơn - Hà Nội, đến các quán bar, cà phê, vờ "vung tiền" để mua chuộc tình cảm của những sinh viên nghèo phải đi phục vụ ngoài giờ học tại các quán. Khi đã chiếm được tình cảm của các cô gái, gã lừa bán các cô sang Trung Quốc. Khi bị Phòng PC45 Công an TP Hà Nội bắt giữ, Dương khai đã kịp lừa 8 cô gái trẻ bằng thủ đoạn này.

Phối hợp lập chiến công

Theo báo cáo của Công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng, qua hai tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm đã khám phá 131 vụ/218 đối tượng, giải cứu 115 nạn nhân. Đã khởi tố điều tra 51 vụ với 89 bị can; đề nghị truy tố 34 vụ với 54 bị can. Bắt 11 đối tượng có lệnh truy nã, đồng thời ra quyết định truy nã 8 đối tượng liên quan đến mua bán người.

Trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã triển khai nhiều kế hoạch và gần đây nhất với Điện số 88/HT gửi Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới. Điển hình, Cục C45 đã phối hợp với Công an Trung Quốc điều tra vụ mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc, giải cứu 8 trẻ em Việt Nam. Bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có 8 đối tượng người Việt Nam.

Công tác giải cứu và tiếp nhận nạn nhân giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều tháng qua đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và kết quả cụ thể. Trong đó, Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã tiếp nhận 73 trường hợp do Công an Trung Quốc trao trả, trong đó 33 trường hợp được xác định là nạn nhân bị mua bán. Giải cứu 3 nạn nhân và làm thủ tục đề nghị tiếp tục giải cứu 2 nạn nhân bị mua bán.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã gửi 45 điện, 30 cuộc điện thoại trao đổi qua đường dây nóng; tổ chức gặp gỡ, giao ban cấp huyện và giao ban cấp tỉnh với Công an các địa phương phía Trung Quốc để trao đổi thông tin, tình hình tội phạm mua bán người, qua đó đã giải cứu 24 nạn nhân; phối hợp điều tra 2 vụ án, đồng thời tiếp nhận 4 công hàm của Trung Quốc đề nghị phối hợp, xác minh các đối tượng liên quan đến mua bán phụ nữ…

Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với nước bạn Trung Quốc góp phần ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm hoạt động của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ, trẻ em trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới.

