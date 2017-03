Xuất hiện nhóm cướp giật iPhone ở Hà Nội

Gần đây, Hà Nội liên tục xuất hiện những vụ giật trên phố. Mục tiêu của chúng nhắm đến là những người hớ hênh lưu thông trên đường.

Chị Lê Thị Thu An (36 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội), nhân viên một công ty có tiếng kể, trưa trung tuần tháng 9, chị cùng một số người bạn sang nhà hàng đối diện với công ty để ăn trưa. Vừa bước sang mép đường, 2 thanh niên đội mũ lưỡi trai đi xe Wave áp sát. "Người ngồi sau giật túi của tôi còn tên cầm lái rồ ga phóng đi", nạn nhân vụ cướp giật kể.

Theo lời nữ nhân viên, do có linh tính nên chị dùng tay giữ chặt túi xách. Tên cướp cố giật mạnh khiến chị bị ngã xuống đường và kéo lê một đoạn. Bị trầy xước nặng ở phần đầu gối nhưng nạn nhân quyết giữ chặt túi không chịu buông tay.

"Không ngờ giữa đoạn đường đông đúc lại xảy ra vụ việc. Tôi cũng buồn khi mình xảy ra chuyện mà những người xung quanh chỉ đứng nhìn", chị An nói.

Cũng tại đoạn phố này, anh Vũ Văn Nam (23 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội) cũng là nạn nhân của vụ cướp.

Anh kể, khi tan sở, anh đứng đỗ xe máy gần khu vực đường Duy Tân để chờ một người bạn. Thấy có người gọi điện tới, Nam rút chiếc iPhone ra nghe. Đúng lúc đó, 2 thanh niên đội mũ lưỡi trai phóng xe áp sát giật rồi rồ ga bỏ chạy.

Nạn nhân cho biết mặc dù cũng đã truy đuổi hai tên cướp nhưng không kịp vì chúng phóng nhanh và hết sức liều lĩnh.

Trước các vụ cướp liên tục xảy ra gần đây, một nữ nhân viên làm việc ở tuyến phố này chia sẻ khi ra đường chị không dám rút máy ra nghe. "Máy mất đã đành, đen có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu mình truy đuổi", nữ nhân viên nói.

Cũng rơi vào thảm cảnh bị cướp giật, chị Linh ở Hà Nội kể lại, trưa 25/7, đang lưu thông trên đường Duy Tân chị có cuộc điện thoại gọi đến. Vừa rút chiếc iPhone 5 ra nghe, 2 thanh niên đội mũ lưỡi trai áp sát giật. Nạn nhân cũng hô hoán người dân trên phố cùng truy đuổi nhưng không có kết quả.

Lãnh đạo công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, phố Duy Tân là tuyến đường mới mở rất rộng và thoáng, buổi trưa thường ít người qua lại. Gần đây, phía công an phường có tiếp nhận thông tin về hai nam thanh niên chuyên cướp giật tại khu vực này và đang lập kế hoạch phối hợp cùng công an thành phố truy bắt.

Trong khi đó, Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cũng cho hay đang lấy thông tin từ các địa bàn xảy ra cướp giật để tiền hành truy bắt các băng nhóm cướp.

* Tên một số nạn nhân đã được thay đổi.



Theo Tri Thức