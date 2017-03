Xuất hiện thủ đoạn đâm kim tiêm vào mông phụ nữ

Khoảng 8 giờ sáng ngày 19-8, bà Huỳnh Thị C (50 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang mua rau ở chợ thị xã. Bất ngờ có hai thanh niên bịt khẩu trang kín mặt, đi xe gắn máy áp sát bà C rồi dùng bơm kim tiêm chích vào mông của bà. Bà C hoảng sợ về nhà kể cho người thân trong gia đình. Trong ngày, người thân đã chở bà C lên Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm HIV. Được biết sau khi xét nghiệm máu của bà C có kết quả không phát hiện kháng thể HIV. Bà C ra về nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

Đến khoảng 22 giờ đêm 22-8, bà C bị mệt, gia đình đã đưa bà đến bệnh viện Cai Lậy cấp cứu. Sau đó bà C tiếp tục được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang để chữa trị. Tuy nhiên đến khoảng 13 giở 30 trưa 23-8, bà C đã tử vong. Trước cái chết bất thường của bà C và từ thông tin do gia đình bà trình báo, các đơn vị chức năng đã khám nghiệm tử thi và kết luận bà C chết do phù phổi cấp ở nạn nhân nhồi máu cơ tim.

Hiện vụ việc liên quan đến bà C vẫn được các cơ quan chức năng Tiền Giang tiếp tục làm rõ.