Xuất hiện tội phạm cầm ôtô, xe máy bằng giấy tờ giả

Theo TTXVN



Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng cho rằng đây đều là những xe ôtô do đối tượng từ nơi khác đem đến Lào Cai cầm cố hoặc bán lại.Nhìn bề ngoài, những xe này chất lượng còn tốt, được bán hoặc cầm cố với giá rẻ hơn giá trị của xe với đầy đủ giấy tờ (tuy nhiên đều là giấy tờ giả).Vì thiếu hiểu biết nên một số người ham rẻ đã không ngần ngại cho cầm cố hoặc mua lại. Chỉ khi cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ xe, họ mới biết mình bị lừa.Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên trên địa bàn Lào Cai xuất hiện loại tội phạm này. Đáng lo ngại nhất là thủ đoạn của bọn lừa đảo ngày càng tinh vi trong chào bán các loại xe cũ, kể cả xe môtô.Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo khi nghi ngờ người đến cầm cố ôtô, xe máy với số tiền thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản thì cần thông tin đến cơ quan công an gần nhất. Khi xem xét mua ôtô, xe máy cũ, cần kiểm tra các thông tin trong đăng ký xe xem có dấu hiệu bất thường không./.