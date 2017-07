Xuất hiện tội phạm mua bán... bào thai người

Từ năm 2010 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 3.078 vụ, 6.594 nạn nhân bị lừa, ép buộc mua bán. Số vụ được phát hiện trong giai đoạn 2010 - 2015 tăng 11,6% so với giai đoạn trước. Trong số đó có 85% số vụ mang tính chất xuyên quốc gia hoặc có tính quốc tế. Số vụ phát hiện trong mấy năm gần đây tuy có ít hơn so với các năm trước nhưng số nạn nhân lại nhiều hơn. So sánh năm 2016 với 3 năm trước liền kề cho thấy số vụ đã giảm (385 vụ so với 507 năm 2013, 469 vụ so với năm 2014 và 407 so với năm 2015) nhưng số nạn nhân lại tăng (1.128 người so với 982 người năm 2013, 1.031 người năm 2014 và 1.000 người năm 2015)…