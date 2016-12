Xuất khẩu lao động về, tự chế hàng chục kg ma túy

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 22-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp với PC47 Công an TP Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Văn Hòa (60 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại đây, CQĐT phát hiện Hòa đang có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng đá. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 10 kg ma túy đá (trị giá trên 10 tỉ đồng), hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều can nhựa, chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền chất và các loại dụng cụ để sản xuất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, Thạch Văn Hòa khai nhận năm 2014, Hòa cùng vợ là Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi) thuê nhà tại xóm La, phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) với mục đích sản xuất ma túy đá.

Nhằm tránh bị phát hiện, vợ chồng Hòa cho gia cố hệ thống cửa ra vào rất kiên cố, đồng thời bố trí lối thoát hiểm phía cửa sau. Khi có khách mua ma túy đá, vợ chồng Hòa không mở cửa cho khách vào nhà mà chỉ giao dịch qua hệ thống cửa sắt.



Thạch Văn Hòa (ngồi) cùng 10kg ma túy đã bị bắt giữ



Tài liệu điều tra cũng cho thấy cả hai từng có quá trình làm việc tại các nước Đông Âu. Trong thời gian này, Hòa và Thủy đã học được cách sản xuất ma túy đá từ việc tinh chế các dung dịch tiền chất, bột tân dược và hóa chất.

Sau khi hết hợp đồng lao động trở về Việt Nam, các đối tượng đã tiến hành ngay việc sản xuất ma túy đá tại chính nơi ở của mình.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một mắt xích quan trọng trong chuyên án mua bán trái phép 300 bánh heroin vừa bị triệt phá vừa qua. Đây là đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ trước đến nay.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26-11, tại khu vực phường Vân Cơ (TP Việt Trì, Phú Thọ), tổ công tác PC47 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hai xe ô tô đang di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ cao.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác buộc các đối tượng dừng xe. Chiếc ô tô thứ nhất có hai đối tượng Vàng A Cáng (42 tuổi) và Vàng A Dự (28 tuổi, cùng trú tại Sơn La).

Kiểm tra xe, công an phát hiện, thu giữ năm can nhựa màu xanh loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong chứa tổng cộng 300 bánh heroin. Chiếc xe còn lại có hai đối tượng gồm Mùa A Sáu (30 tuổi) và Mùa A Là (43 tuổi, cùng trú tại Sơn La), qua kiểm tra không phát hiện được gì.

Tai cơ quan công an, Vàng A Cáng khai nhận đang trên đường vận chuyển số heroin trên đi bán kiếm lời. Ba đối tượng còn khai được Cáng thuê đi để cảnh giới và bảo vệ số ma túy trên.