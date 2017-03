Xuất ngân sách 150 tỷ cứu trợ rét hại

Tại buổi họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất gói ngân sách gần 149 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ một nửa giá giống do nông dân có lúa, mạ bị chết; một triệu đồng/con trâu, bò chết; 500 ngàn đồng/con bê, nghé chết và 100.000 đồng hỗ trợ mua thức ăn, giữ ấm cho mỗi trâu, bò bị ốm ở vùng cao.

Ngoài ra, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ cho khoanh nợ với những hộ vay vốn mua gia súc mà nay gia súc bị chết rét. Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất này và yêu cầu các địa phương bằng bất cứ cách nào cũng không được để dân đói.

Báo cáo tổng hợp đến trưa qua cho thấy toàn miền Bắc cấy được 260.000 ha lúa đông xuân thì đã có 104.000 ha lúa và 10.000 ha mạ chết, thiệt hại gần 80 tỷ đồng. Hơn 30.000 gia súc chết, gần nửa là bê và nghé. Người nhập viện do ảnh hưởng của rét cũng tăng 10%-20%, chủ yếu là viêm đường hô hấp, cao huyết áp, giảm thân nhiệt và cả ngộ độc do sưởi than.

Ngoài ra, 20 tỉnh, thành phía Bắc đã phải cho học sinh tiểu học nghỉ 3-15 ngày. Để khắc phục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chủ động dạy bù vào ngày nghỉ và sử dụng hai tuần dự phòng, thậm chí kéo dài thời gian học để bảo đảm thời gian, chất lượng dạy và học.

Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ chuyển các thùng hàng chăn, áo đến đồng bào đang chịu rét ở các tỉnh phía Bắc. Tổng giá trị chăn, áo và tiền mặt khoảng 300 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội đang lên kế hoạch để ngay sau đợt rét sẽ tiếp tục đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc để hỗ trợ 200-300 con trâu, bò cho bà con với tổng giá trị 600-900 triệu đồng.