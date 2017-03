Xưng đại tá công an lừa 650 triệu đồng

Trước đó, tháng 9-2013, Công an huyện Gò Dầu bắt Thái Văn Đức (ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh), Nguyễn Hữu Dũng (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, tháng 12-2012, Công an huyện Gò Dầu phát hiện đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề do Phạm Văn Lai và vợ là Võ Thị Thu Cúc (ngụ huyện Gò Dầu) tổ chức. Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt 11 đối tượng và thu giữ trên 300 triệu đồng. Sau đó, em của Lai đến gặp Đức để nhờ Đức lo thủ tục cho vợ chồng Lai và người thân tại ngoại. Đức nhận lời giúp và nhờ đến Dũng, người tự giới thiệu là đại tá đang làm việc ở Bộ Công an. Tổng cộng em của Lai và người thân đã đưa cho Đức để chuyển cho Dũng số tiền 420 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Dũng khai nhận trước đó đã lừa “chạy án” cho một người ở Tây Ninh với số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn nhận hơn 150 triệu đồng của một người dân ở TP.HCM để “chạy” vào ngành công an. Công an tỉnh Tây Ninh xác định tổng số tiền Dũng chiếm đoạt của nhiều người là 650 triệu đồng.

