Xưng danh cán bộ của Bộ Công an “xin” tiền chùa làm từ thiện.

Theo hồ sợ vụ án, vào khoảng 12h ngày 2/7/2013, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1964, ngụ thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện hành vi giả danh nhân viên Đoàn ca múa nhạc thuộc Công an nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước cùng tang vật

Tại chùa Trúc Lâm thuộc thôn Liên Hiệp I (thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh), y thực hiện hành vi lừa đảo với lời giới thiệu là người của Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), đối tượng nêu vấn đề xin hỗ trợ tiền thực hiện chương trình ca múa nhạc với chủ đề “Phòng và chống tệ nạn xã hội” và chương trình tổ chức tại TP.Quảng Ngãi vào tối ngày 20/7.

Nhận thấy đối tượng có nhiều khả nghi, qua thông tin quần chúng, Công an huyện Sơn Tịnh tiến hành kiểm tra giấy tờ của đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Phát hiện đối tượng mang theo nhiều giấy tờ để kêu gọi từ thiện, trong đó gồm có Giấy giới thiệu của Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Giấy hợp đồng tài trợ nuôi dưỡng cùng chương trình truyền hình trực tiếp theo chủ đề “Trái tim cho em”, do Tỉnh hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức; Phiếu thu tiền do Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam phát hành…

Hầu hết các loại giấy tờ đều đóng con dấu và chữ ký giả, nhờ đó đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều lần. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phước lấy cắp con dấu và mẫu chữ ký của đại tá Nguyễn Đức Dân – Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), sau đó đem đến cho một người đàn ông ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) khắc con dấu “giả”. Mỗi con dấu giả được đóng trên mỗi công văn, giấy tờ có giá khoảng 2.000 đồng.

Cũng với chiêu lừa trên, đối tượng Nguyễn Hữu Phước đã thực hiện hành vi lừa đảo “chót lọt” tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Ông (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) và lấy 2 triệu đồng “biến mất”. Ông Từ Quang Tuấn – Trưởng Ban quản lý di tích chùa Ông kể lại: “Đối tượng Nguyễn Hữu Phước gọi điện cho tôi, giới thiệu là người của Cục Công tác Chính trị và đề cập đến nội dung xin tiền ủng hộ, chủ đề về phòng, chống tệ nạn xã hội. Sau khi bàn với tập thể Ban quản lý di tích, chúng tôi đồng ý ủng hộ 1 triệu đồng. Khi tên Phước đến chùa, chúng tôi đưa 1 triệu đồng thì Phước lại chê ít, đề nghị chúng tôi hỗ trợ thêm đồng 1 triệu nữa và chúng tôi đồng ý”.

Sau khi lấy 2 triệu đồng của BQL chùa Ông, đối tượng đã “biệt vô âm tích”. Cho đến khi Công an huyện Sơn Tịnh thông báo sự việc lừa đảo ở chùa Trúc Lâm thì tập thể BQL chùa Ông mới ngỡ ngàng.

Qua đấu tranh với đối tượng Nguyễn Hữu Phước, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt đối tượng vào ngày 2/7 vừa qua và tiếp tục điều tra làm rõ nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn.

Thượng tá Phan Văn Nhẫn – Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: “Đây là hành vi mới, tinh vi nên nhiều người khó phát hiện bởi đối tượng xưng danh là cán bộ của Bộ Công an. Qua đó, chúng tôi tuyên truyền và đề nghị người dân, tổ chức cần cảnh giác với hình thức giả danh cán bộ cấp cao lừa làm từ thiện”.

Vụ việc đang được Công an huyện Tư Nghĩa hoàn thiện hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo Hồng Long (Dân trí)