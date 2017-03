Xưng danh “cán bộ tổng cục” để hạch sách CSGT

(Tổng cục VII, Bộ Công an), có hành vi hạch sách, đòi kiểm tra quy trình công tác của CSGT. Theo giấy chứng minh nhân dân xuất trình thì người này tên là Lý Văn Lộc, 28 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Vào chiều 11-9, tổ CSGT thuộc đội Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC67) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức). Bất ngờ Lộc mặc cảnh phục, quân hàm trung úy, số hiệu 803-624, đi trên xe Honda Future mang biển kiểm soát 93F1 -133.42 đến nơi CSGT đứng làm nhiệm vụ. Lộc chủ động giới thiệu mình là “cán bộ Tổng cục VII” đến để kiểm tra lực lượng CSGT TP.HCM.

Lộc tại Công an phường Hiệp Bình Phước. Ảnh: CTV

Thấy dấu hiệu khả nghi, các CSGT Hàng Xanh yêu cầu Lộc xuất trình thẻ ngành, lệnh kiểm tra cũng như các giấy tờ khác cần thiết trong ngành thì Lộc không xuất trình được. Cảm thấy “có vấn đề” nên tổ CSGT đã mời Lộc về trụ sở Công an phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức làm rõ. Ngay sau đó, Lộc được bàn giao cho Công an quận Thủ Đức để xác minh nhân thân.

Tại cơ quan công an, Lộc khai báo lòng vòng, lúc thì nói mình là sĩ quan thuộc Cục A71, Cục C72,… Thậm chí có lúc Lộc bảo mình thuộc đơn vị Cục C59 (là đơn vị không hề có thực thuộc Bộ Công an). Xác minh số điện thoại cơ quan mà Lộc cung cấp, Công an quận Thủ Đức xác định đó là số điện thoại của một xí nghiệp và cơ quan chuyên môn khác trực thuộc Bộ Công an. Ngoài ra, Lộc cũng không biết được số điện thoại lãnh đạo Tổng cục VII - nơi mà Lộc nói đang công tác.

Công an quận đang tiến hành xác minh tại các đơn vị mà Lộc khai nơi làm việc. Đồng thời, lấy dấu vân tay của Lộc để kiểm tra tại cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nhằm xác minh nhân thân, lai lịch của Lộc.

ÁI NHÂN