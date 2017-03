Xuống giếng mới đào, hai người tử nạn

Ngày 23-9, các cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đinh Văn Hun (35 tuổi) và anh Đinh Văn Thọ (26 tuổi; cùng ngụ thị trấn An Lão, huyện An Lão, Bình Định) là do hít phải khí độc có trong lòng giếng mới đào.





Trước đó, chiều tối 22-9, sau khi uống rượu, anh Đinh Văn Hun leo xuống giếng mới đào của gia đình để dọn rác trước khi đặt máy bơm nước. Chờ lâu nhưng không thấy anh trở lên, người nhà gọi cũng không nghe trả lời nên gọi hàng xóm đến cứu giúp. Khi anh Thọ (hàng xóm) xuống đến gần chạm mặt nước thì bất ngờ rơi xuống giếng, chìm.

Anh Đinh Văn Đanh (33 tuổi, ngụ cùng địa phương) leo xuống để cứu hai người thì cũng bị ngất xỉu rồi rơi vào lòng giếng. Một thanh niên được buộc dây đã xuống đưa ba nạn nhân lên bờ nhưng anh Hun, Thọ tử vong còn anh Đanh bị nguy kịch.