Xuyên rừng sâu đột kích 'vàng tặc'

Lán trại của những người khai thác vàng trái phép. Ảnh: Trung Hậu

Khoảng một năm trở lại đây, nhiều người từ các địa phương khác ào ạt đổ về khu vực thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để đào hầm, khoét núi khai thác vàng trái phép. Trước tình hình mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi sinh nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh có kế hoạch truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc" ra khỏi địa bàn.

Đầu tháng 3, lực lượng cảnh sát Môi trường (PC49) và Cảnh sát cơ động Công an (PC65) tỉnh Quảng Nam bí mật hành quân, triển khai nhiệm vụ. Trời vừa ửng sáng, sau gần 7 giờ đi bộ, các chiến sĩ bất ngờ ập vào khu vực suối Xoan - đầu nguồn thủy điện Sông Tranh 2, thuộc thôn 2 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My....

Hiện trường đào đãi vàng ngổn ngang. Ảnh: Trung Hậu

Như một bãi chiến trường, trên khu vực đồi núi và ven suối Xoan, khoảng 4 ha rừng bị băm nát bởi những kẻ đào đãi vàng trái phép. Bên trong hàng chục lán trại ngổn ngang các vật dụng phục vụ việc đào vàng cùng nồi niêu, xoong chảo. Các loại máy nổ, máy phát điện hoạt động vang cả khu rừng già. Các bể xử lý vàng bằng hóa chất cực độc cyanua không qua xử lý dày đặc ở các lán trại được đổ thẳng xuống lòng suối.

Hàng chục các hầm vàng khoét sâu vào lòng núi hàng trăm mét theo kiểu địa đạo hoặc theo phương thẳng đứng như cái giếng vươn lên giữa các quả đồi, được chống đỡ sơ sài. "Quá nguy hiểm. Lòng núi đã bị 'rút ruột', chỉ một trận mưa ngập nước các hầm có nguy sập dẫn đến chết người", một cán bộ PC49 nhận định.

Theo lực lượng chức năng, do là thời điểm sau Tết, những người ngoài tỉnh chưa đổ về nhiều nên trông khu vực này có vẻ yên ắng. Vào lúc cao điểm, có hàng trăm người, đủ loại thành phần tụ tập về đây gây mất an ninh trật tự. Theo kiểu “thóc đến đâu bồ câu theo đó”, phục vụ cho "vàng tặc" còn có các hàng quán bán không thiếu món gì nằm giữa rừng sâu. Tiền công lao động của mỗi phu vàng từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi tháng tùy tính chất công việc. Song, giá cả hàng hóa từ gạo, muối, bia, rượu ngoại ở đây đều có giá đắt gấp đôi, gấp ba bình thường.

Các hầm vàng khoét sâu vào lòng núi hàng trăm mét. Ảnh: Trung Hậu

Trước đây, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc truy quét, đẩy đuổi những người khai thác vàng trái phép bởi lực lượng mỏng, các chủ hầm vàng thường thâu nhận và liên kết với người địa phương nên dễ bề đối phó.

Trong 4 ngày truy quét, lực lượng của PC49 và PC65 đã phát hiện, phá hủy 19 lán trại, 7 máy nổ, 5 cối xay đá, 1.500 m dây điện và nhiều phương tiện dụng cụ liên quan. Khác với những lần trước, sau khi đẩy đuổi hơn 120 người ra khỏi rừng, xử lý vi phạm đối với các chủ hầm, lần này PC65 phối hợp cùng Công an huyện Nam Trà My sẽ ở lại chốt chặn ngay tại khu vực suối Xoan, thôn 2, xã Trà Leng để ngăn chặn tái diễn trạng phá rừng tìm vàng.

Theo Trung Hậu (VNE)