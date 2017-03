Y án tử hình kẻ giết công an xã

Sau khi thi hành án tù về tội trộm cắp tài sản, Phong đến xã Thiện Hưng, Bù Đốp (Bình Phước) chung sống với một phụ nữ ở đây. Cả hai mở quán cà phê sân vườn nhưng chưa có giấy phép kinh doanh nên thường xuyên bị kiểm tra, nhắc nhở, phạt hành chính. Nghe có người nói rằng anh Hải - Phó Công an xã bảo quán của Phong có chứa mại dâm, tối 15-4-2007, Phong đi nhậu về cầm dao đi kiếm anh Hải trả thù. Nghe nói anh Hải đã ngủ, Phong bèn lẻn cửa sau vào đâm anh Hải nhiều nhát, làm anh chết sau đó tại bệnh viện.

Xử sơ thẩm ngày 21-3, TAND tỉnh Bình Phước đã phạt Phong án tử hình về tội giết người. Cuối tháng 3, Phong làm đơn xin được tha tội chết với lý do say quá nên đã không kiểm soát được hành vi. Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng nạn nhân chết do không được cứu chữa kịp thời và ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, tòa kết luận không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo cùng lời bào chữa của luật sư. Phong phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, lại không đưa ra thêm được tình tiết giảm nhẹ gì mới nên tòa đã tuyên như trên.