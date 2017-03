Yên Bái: Bắt hung thủ giết người sau 6 giờ phá án

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. (Nguồn: laodong.com.vn).

Sau gần 6 giờ phá án, lực lượng công an đã bắt được hung thủ tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (cách nơi gây án gần 200 km).



Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng, chồng bà Yên là ông Đặng Văn Đức 54 tuổi ra khỏi nhà đi ăn sáng.



Đến 9 giờ 20 phút sau khi về nhà ông Đức phát hiện xác vợ trong bếp, máu chảy bê bết. Xe máy đã mở chìa khoá điện và được dắt ra khỏi vị trí để ban đầu theo hướng đi ra ngoài cửa, đồ đạc, quần áo bị vứt tung toé, lộn xộn...



Xác định ban đầu của cơ quan công an cho thấy: nạn nhân bị đâm bằng hung khí nhọn, sắc đâm vào cổ.



Tại hiện trường không phát hiện hung khí. Nhưng qua khám nghiệm hiện trường và tố giác của quần chúng nhân dân, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng công an thành phố và công an tỉnh Yên Bái đã kết hợp với công an tỉnh Lào Cai bắt được hung thủ địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.



Danh tính kẻ sát nhân là Hoàng Hữu Hùng, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Hồng huyện Trấn Yên (Yên Bái). Bước đầu tên Hùng đã khai nhận hành vi giết người, cướp của.



Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Đức Tưởng (TTXVN)