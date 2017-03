Yên Bái: Giấu 2 bánh heroin trong thớt gỗ khoét rỗng

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 18/5, sau khi thu thập đủ căn cứ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp trinh sát Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an đã bao vây, đột nhập nhà Giàng A Tống, trú tại bản Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu - Yên Bái bắt 4 “trùm sỏ” ma túy. Tang vật được thu giữ tại chỗ là hai bánh heroin cùng ba cục ma túy xé lẻ với tổng trọng lượng 852,11 gam heroin, 186 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY.



4 đối tượng được xác định là: Giàng A Chu (52 tuổi), trú tại xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La, Vàng A Chu (28 tuổi), trú tại xã Đông Sang - Mộc Châu - Sơn La, Phàng A Phử (26 tuổi) cùng anh trai là Phàng A Phay (28 tuổi) trú tại xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La.







Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Theo Thế Cường ( DT)



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận mang ma túy từ Sơn La về Yên Bái tiêu thụ.Cơ quan công an tỉnh Yên Bái cho biết đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Sơn La vào Yên Bái này có nhiều loại ma túy có số lượng lớn. Các đối tượng đã sử dụng một thớt gỗ khoét rỗng giấu ma túy vào trong, giả là người đi rừng nhằm ngụy trang che mắt công an để dễ dàng vận chuyển ma túy.Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.