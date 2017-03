Yêu cầu công an các địa phương tập trung điều tra, xử lý các chân rết

Tổng cục Cảnh sát giao công an các địa phương chủ động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan đến lừa đảo lãi suất cao qua mạng, bất kể đối tượng đó dùng mạng gì (callys...), nếu đủ bằng chứng thì khởi tố ngay các đối tượng lừa đảo. Trưởng phòng Đấu tranh tội phạm công nghệ cao (C15 - Bộ Công an ) Trần Văn Hòa, cho biết ngoài hai mạng Colony, Callysinvest, một số mạng khác cũng có dấu hiệu lừa đảo tương tự. Liên quan đến vụ án đã có 14 đối tượng bị khởi tố bị can này, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa phục kích, bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng, SN 1971, quê Lạng Giang, Bắc Giang đang đi thuyết phục các hộ dân trên địa bàn gửi tiền vào mạng Colony của tập đoàn CI. Xác minh ban đầu tại một xã ở huyện Từ Liêm, Dũng đã “huy động” được hơn 300 triệu đồng.