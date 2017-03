Yêu cầu công bố kết luận vụ Hào Anh tại địa phương

Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ của Hào Anh) trình bày nguyện vọng với đại diện Công an tỉnh Cà Mau - Ảnh: Tấn Thái



Theo TẤN THÁI (TTO)



Tại buổi làm việc, thượng tá Liêm đã thông báo với đại diện gia đình các em Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, tên thường gọi là Hào Anh), Trần Như Bình (20 tuổi), Đồng Phạm Minh (16 tuổi) và Đặng Hồng Đức (14 tuổi) là các em không liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà ông Giang.Thượng tá Liêm cũng khẳng định khi Công an phường 8 làm việc với các em không cho gia đình giám hộ là sai quy định. Khi Công an phường 8 cử bí thư Đoàn phường 8 giám hộ cũng không đúng vì giám hộ không liên tục, bỏ đi làm việc khác.Riêng nội dung gia đình phản ánh khi lấy lời khai Công an phường 8 đánh các em, thượng tá Liêm cho biết sẽ tiếp tục làm rõ và thông báo lại cho gia đình biết.Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ của Hào Anh) yêu cầu khi có kết luận chính thức tiến hành họp dân và công bố để người dân biết.“Từ khi bị nghi ăn trộm đến nay nhiều người trong xóm nói ra nói vào nên cháu khổ tâm lắm. Nếu nó không có ăn trộm của người ta, tôi mong các chú minh oan cho cháu” - bà Thoa nói.