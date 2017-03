Yêu cầu di dời đàn ong, một thanh niên bị đánh trọng thương

Công an huyện Bắc Trà My đến hiện trường giải quyết vụviệc vào trưa 17.8 - Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều nay 18.8, ông Triệu Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết lực lượng Công an huyện Bắc Trà My vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại thôn 2 vào trưa 17.8 khiến một người dân bị thương nặng.

Theo phản ánh của ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng ban Mặt trận thôn 2 (xã Trà Giang), vì cho rằng hộ ông Hồ Thanh Hà (chưa rõ tuổi, trú cùng thôn) đặt trại ong tại rừng keo gây thiệt hại mùa màng và ô nhiễm môi trường, nên vào khoảng 12 giờ ngày 17.8, khoảng 50-60 người, chủ yếu là phụ nữ đã đến yêu cầu ông Hà di dời đàn ong đi.



Ông Nguyễn Tấn Bính đị bánh bất tỉnh - Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, trong khi hai bên đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ ông Hồ Thanh Hùng (em trai ông Hà) dùng một nhánh cây lớn đánh vào vùng gáy ông Nguyễn Tấn Bính (39 tuổi, trú tại thôn 2) khiến ông Bình gục tại chỗ.

Ngay sau đó, ông Bính được người dân đưa xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng tứ chi bị tê cứng, vùng gáy bị sưng nề.

Khoa Ngoại - Chấn thương của bệnh viện này cho biết bệnh nhân Bính bị chấn động mạnh ở vùng đầu và cột sống, hiện được dùng nẹp cố định cổ để theo dõi tiếp.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Tấn Thanh (anh trai ông Bính), người có mặt khi xảy ra sự việc cho biết thêm: “Trước khi em trai tôi bị đánh ngất, tôi cũng bị ông Hồ Thanh Dũng (em trai ông Hà), hiện là cán bộ xã Trà Giang, lao ra đuổi đánh, buộc tôi phải bỏ chạy…”.



Bệnh nhân Bính đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng chấn thương nặng vùng gáy - Ảnh: Hoàng Sơn

Cũng theo ông Thanh, mặc dù đến để yêu cầu ông Hồ Thanh Hà di dời đàn ong nhưng đám đông người dân vẫn chưa tiến đến khu vực nuôi ong và chỉ muốn nói chuyện với đại diện chủ trại nuôi ong.

Trưởng ban Mặt trận thôn 2 Hồ Xuân Phúc cho biết trước khi xảy ra sự việc, người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu ông Hồ Thanh Hà di dời đàn ong mật nhưng ông Hà không thực hiện.

Liên quan đến phản ánh ông Hồ Thanh Dũng, cán bộ xã đánh người dân, ông Triệu Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang, cho hay đã tiếp nhận vụ việc và sẽ xác minh làm rõ.

Theo Hoàng Sơn/TNO