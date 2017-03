Yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án

Quan điểm của VKSND tối cao là vụ việc này có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản, phải bị khởi tố, điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trần Thiết, Phó Trưởng Công an huyện Đông Sơn, cho biết sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài phản ánh VKSND huyện Đông Sơn không khởi tố đối tượng phạm tội, VKSND tối cao đã gửi công văn về cơ quan điều tra huyện Đông Sơn. VKSND tối cao yêu cầu công an huyện trực tiếp mang hồ sơ gốc đến Hà Nội và đã có ý kiến chỉ đạo sau hai tuần xem xét hồ sơ. Ngày 6-8, VKSND tối cao đã gửi trả hồ sơ gốc cho Công an huyện Đông Sơn để tiếp tục tiến hành các bước tố tụng.

Chiều cùng ngày, Trưởng phòng Kiểm sát án kinh tế-chức vụ (VKSND tỉnh Thanh Hóa) Lê Xuân Tiến cho biết cơ quan này đã nhận được văn bản chỉ đạo của VKSND tối cao. “Chúng tôi đang triển khai công việc theo tinh thần của công văn này” - ông Tiến nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh ngày 10-6, đầu tháng 3-2009, khi đang đi giữa đường thì chị Trịnh Thị Yên bị một nhóm người do Nguyễn Thế Thân dẫn đầu ép té xuống đường, tát vào mặt và giữ chặt chân tay chị rồi lấy xe đi mất. Sau đó chị đã bị sẩy thai. Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ cướp tài sản nhưng VKS huyện từ chối phê chuẩn lệnh khởi tố với lý do chồng chị Yên nợ tiền nhóm này nên hành vi chiếm đoạt xe chỉ là xiết nợ.