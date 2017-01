Yêu cầu làm rõ vụ xâm hại bé gái 10 tuổi

Theo đó để giải quyết vụ việc trên, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hàm Tân khẩn trương xác định thông tin bài báo phản ánh, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật nêu trên (nếu có) đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức động viên, thăm hỏi kịp thời cá nhân và gia đình người bị hại; kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-1-2017 để theo dõi, chỉ đạo.

Như PLO đã đưa, theo tố cáo của bà H., mẹ bé C (10 tuổi) ngụ xã Tân Phúc, Hàm Tân, từ giữa đến cuối năm 2016, lợi dụng bà H. đi buôn bán, bé C. ở nhà một mình, một người hàng xóm tên T. đã bốn lần dùng dao đe dọa cưỡng bức, xâm hại tình dục bé C. Sau khi bé C. khai với mẹ, bà H. đã yêu cầu T. cùng cha mẹ đến nhà và T. đã thừa nhận mọi việc.

Công an Hàm Tân cũng đã mời bà H. đưa con gái đến lấy lời khai và triệu tập T. để làm rõ. Qua thăm khám, vùng kín của bé C. lở loét, viêm nhiễm nghiêm trọng. Đến 15g trưa nay, bé C. đã được đưa đến Trung tâm giám định pháp y để giám định.