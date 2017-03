Yêu cầu phó phòng nông nghiệp giao nộp súng

Liên quan clip nghi cán bộ nông nghiệp huyện Tri Tôn cầm súng dọa dân, sáng 18-3, lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn ( An Giang) cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc.

Theo công an huyện, người trong clip là ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Trưởng trạm Thủy lợi huyện Tri Tôn. Nơi xảy ra sự việc là khu vực hồ thuộc địa bàn huyện Tri Tôn. "Công an huyện đã yêu cầu vị cán bộ nói trên mang khẩu súng đến giao nộp để làm rõ vụ việc" - Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn, cho hay.





Người cầm súng bắn đạn cao su dọa dân là phó phòng nông nghiệp huyện Tri Tôn (ảnh cắt từ clip).

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, khẳng định có sự việc cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Tri Tôn cầm súng dọa dân. Sự việc xảy ra sáng 17-3 tại khu vực hồ đập Tà Pạ, huyện Tri Tôn.

Theo ông Thư, ngành không trang bị súng cho ông Tuấn và khẩu súng ông này sử dụng là súng bắn đạn cao su, không rõ từ đâu mà có. "Anh Tuấn tự trang bị công cụ hỗ trợ dọa dân là sai. Anh Tuấn được giao nhiệm vụ quản lý khu vực hồ Soài Check, xã Núi Tô để cảnh báo mọi người vào tắm vì rất nguy hiểm. Thực hiện chức trách theo phân công thì đúng nhưng tự trang bị súng và hành xử với dân như clip là sai, hiện Công an huyện Tri Tôn đang làm rõ” - ông Thư nói.

Theo xác minh của chúng tôi, ngày 17-3, một số người dân đến câu cá khu vực hồ và ông Tuấn ngăn cản, xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi ông này rút súng ra dọa, bị người dân ghi hình tung lên mạng.