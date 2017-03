Yêu cầu xác minh việc công an viên bắn vào đầu một người dân

Thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Công an huyện Trảng Bom xác minh, báo cáo việc Công an xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, dùng súng công cụ hỗ trợ bắn vào đầu anh Đỗ Trần Vũ (29 tuổi, ngụ tại ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến) gây chấn thương.



Anh Vũ và vết thương do đạn bắn vào đầu Tiếp xúc với phóng viên Báo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sáng 23-2, anh Vũ cho biết vào 18 giờ ngày 20-2, Vũ cùng em ruột là Đỗ Tân Phú (27 tuổi) thấy có vụ cãi nhau tại nhà cạnh bên nên qua can thiệp, sau đó có xảy ra cãi vã với một người quen. Có 2 người không mặc sắc phục công an cũng không xưng hô danh tính, ập vào còng tay Phú kéo ra đường. Thấy vậy, Vũ đề nghị 2 người này tháo còng nhưng không được nên đã xảy ra xô xát. Lập tức một trong 2 người này đã rút súng từ trong túi quần ra bắn một phát vào đầu Vũ làm Vũ ngã quỵ rồi bỏ đi mà không tổ chức đưa đi cấp cứu.



Cả 2 người này là Công an xã Quảng Tiến. Người trực tiếp bắn Vũ tên là Sơn, phó công an xã. Theo K. Cương (NLĐ)