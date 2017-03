"Yêu râu xanh" 56 tuổi khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu đã sa lưới

Cháu Nguyễn T.G. (SN 1998, ở xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, Hải Dương, là học sinh lớp 7 tại địa phương) do hoàn cảnh khó khăn nên được bên ngoại nuôi dưỡng. Cạnh nhà bà ngoại G. có đối tượng Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi, thường xuyên dụ dỗ cho tiền, cho kẹo G. để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu từ năm 2010 khiến cháu G. mang bầu 17 tuần và sau đó bị sảy thai.

Cháu Nguyễn T.G. (áo vàng) điều trị tại bệnh viện sau khi bị sảy thai. (Ảnh chụp tháng 4/2011)

Biết cháu G. bị sảy thai, sợ bị lộ, đối tượng Vinh lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Người nhà cháu G. đã trình báo sự việc lên Công an xã Hoàng Tiến và Công an thị xã Chí Linh. Sau khi vào cuộc điều tra, cuối tháng 4/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “hiếp dâm trẻ em”, đồng thời triển khai lực lượng tiếp tục xác minh truy bắt gã yêu râu xanh hãm hiếp cháu G.

Mới đây, CQĐT phòng PC45 công an Hải Dương đã phục kích bắt gọn yêu râu xanh Nguyễn Văn Vinh khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi tiếp nhận sự việc gây hoang mang dư luận tại xã Hoàng Tiến, Ban giám đốc đã nhanh chóng chỉ đạo các trinh sát điều tra vào cuộc để xác minh làm rõ trắng đen sự việc. Sau khi bắt đối tượng Vinh, phòng PC45 đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét phê chuẩn.

Theo Quốc Đô - Anh Thế (Dân trí)