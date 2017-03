"Yêu râu xanh" 62 tuổi hại đời bé gái 8 tuổi

Theo lời kể của cháu Thu Hà, trú tại xã Cổ Dũng (Kim Thành, Hải Dương), học sinh lớp 3A trường tiểu học xã Cổ Dũng, đầu tháng 9/2011, Hà đi học về qua cổng nhà ông Nguyễn Danh Nôi (62 tuổi) thì được ông gọi. Vào đến nơi, ông Nôi khóa cổng, dắt tay Hà vào nhà, sau đó cởi quần áo và bế Hà lên giường, lấy băng dính dán chặt miệng cô bé rồi thực hiện hành vi giao cấu. Xong xuôi, ông dẫn Hà về bằng lối cửa phụ và dặn không được kể chuyện lại cho ai.

Công an xã làm việc với gia đình cháu Hà.



Tuy nhiên, Hà đã kể lại cho một số người bạn học. Mọi chuyện đến tai gia đình Hà. Trưa hôm sau, ông Nôi phân trần: "Tôi chỉ mở băng ’mát’ cho cháu xem thôi. Mẹ cháu Hà tin tưởng nên nhẹ nhàng: “Chỗ người nhà, bận này em tha, lần sau tôi làm đơn ra xã”.



Mới đây, chiều ngày 24/8, Hà sau khi đi học về đã than với anh trai bị đau ở vùng kín. Sau đó một hôm, khi bị vặn hỏi, Hà đã kể hết mọi chuyện bị ông Nôi thêm một lần nữa làm hại. Chiều ngày 25/8, bố Hà biết chuyện đã đưa cháu ra Trạm xá xã Cổ Dũng khám và làm đơn trình báo, gửi Công an xã Cổ Dũng, Công an huyện Kim Thành.



Trao đổi với Ngoisao.net, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Tiêu, Trưởng Công an xã Cổ Dũng, cho biết: "Công an xã đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an huyện Kim Thành để điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, cũng đề nghị hai gia đình bình tĩnh, không gây mất ổn định an ninh trật tự và mất đoàn kết làng xóm". Ông Tiêu cũng cho biết thêm, trước và sau khi xảy ra vụ việc, hai gia đình này chưa phát sinh mâu thuẫn gì.



Đại tá Bùi Văn Hưng, Trưởng Công an huyện Kim Thành cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận chính thức.