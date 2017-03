"Yêu râu xanh" hại đời thiếu nữ thiểu năng

Ngày 27/5, Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, đang củng cố hồ sơ để ra quyết đinh khởi tố Y Vih Long Ding (53 tuổi, trú xã Đăk Liêng) về hành vi hiếp dâm.



Theo thông tin ban đầu, Huyền (20 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ. Khoảng 13h ngày 20/5, Y Vih đến chòi rẫy của ông Lương Văn Ích (thôn Cao Bằng, xã Đăk Phơi, huyện Lắk) chơi. Tại đây, Y Vih thấy Huyền là con gái của ông Ích ở trước cửa chòi một mình nên nảy ý định hiếp dâm.



Quan sát xung quanh một lúc, Y Vih lao đến nắm tay Huyền kéo vào trong chòi rồi chốt cửa lại. Sau đó, Y Vih dùng vũ lực bịt miệng cô gái không cho kêu la rồi thực hiện hành vi đồi bại.Cưỡng hiếp xong, Y Vih bỏ chạy. Lúc đó, Lương Văn Tuấn (18 tuổi) là em của Huyền đến.



Vừa nghe chị kể bị hãm hiếp, Tuấn liền đuổi theo và bắt được Y Vih tại khu vực nhà Cộng đồng của buôn T’Lông (xã Đắk Phơi) giao cho công an xử lý. Công an huyện Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Y Vih để điều tra.



Trước đó năm 2009, Huyền cũng đã bị Hoàng Văn Nhì (38 tuổi) lợi dụng sự ngô nghê để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay sau đó, vụ việc được phát hiện và Nhì đã bị TAND huyện Lắk xử phạt 5 năm tù.



Theo Việt Linh (VNE)



* Tên nạn nhân đã được thay đổi.