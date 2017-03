"Yêu" trẻ em, nhận tin đỗ ĐH trong nhà giam

Ngày 13/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND quận Đống Đa truy tố Đặng Huy Quang (SN 1993, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng)về hành vi giao cấu với trẻ em.



Con nhà nghèo, nhưng Quang là học sinh khá giỏi trong suốt 12 năm liền. Cách đây hơn một năm, Quang có quen Nguyễn Thu H. (SN 1996, ở xã Cán Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) qua mạng internet. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Không ít lần Quang đi từ Hải Phòng về tận nhà bạn gái ở huyện Đông Anh, Hà Nội, đưa người yêu đi chơi, rồi lại bắt xe về.



Đến ngày Quang thi đại học, sau khi thi đợt 1 vào Trường Đại học Hải Phòng, Quang tiếp tục lên Hà Nội để dự thi đợt 2 vào Trường Đại học Nông nghiệp. Lên Hà Nội, Quang ở nhờ nhà người bác họ tại ngõ 87, cụm 13 phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Quang được người bác cho mượn nhà và ở một mình tại đó.



Đến ngày 13/7, khi đã thi xong đợt hai, Quang không quay về nhà ngay mà mượn xe máy của người thân đi sang ngã tư xã Cán Khê, huyện Đông Anh đón H. đưa đi chơi.Tối hôm đó, Quang đưa H. về nhà người bác và cả hai đã đi quá giới hạn. Sáng hôm sau, Quang đưa người yêu về Đông Anh thì vấp phải sự giận dữ của gia đình H. Họ đã phải lo lắng khi cố công liên lạc với H. mà không được.



Thấy con gái có biểu hiện khác lạ, bố H. đã đưa đôi trai gái lên trụ sở công an xã Cán Khê trình báo. Nhưng do sự việc xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa nên vụ án đã được chuyển về Công an quận Đống Đa thụ lý. Và đáng tiếc thay, khi cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ kết luận vụ án thì cũng là lúc Quang biết mình đã đậu vào Trường Đại học Hải Phòng. Với tình cảm học trò nhưng Quang đã đi quá giới hạn nên tương lai tươi sáng chưa kịp mở ra đã vội khép lại với cậu trai mới lớn này.



Theo VietNamnet