Hàng nông sản không nguồn gốc sẽ bị trục xuất khỏi chợ

TP Đà Nẵng đã chính thức ký kết nhập hàng nông sản an toàn từ tỉnh Lâm Đồng. Đây là một bước đi hết sức quan trọng mà TP này hướng tới nhằm kiểm soát nguồn thực phẩm từ nơi sản xuất đến bàn ăn của mỗi người dân.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển chuỗi nông sản an toàn từ sản xuất đến tiêu dùng, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảo vệ sức khỏe người dân TP Đà Nẵng.

Đồng thời làm nền tảng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã giữa hai địa phương hợp tác, sản xuất, kinh doanh ngành hàng nông sản sạch.



Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch) kiểm tra thực phẩm tại chợ. Ảnh: NH

Được biết đây cũng là một giải pháp hết sức quan trọng năm “TP bốn an” mà Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành và buộc chủ tịch các quận, huyện ký kết thực hiện.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Duy (Tổ phó thường trực Tổ An toàn vệ sinh thực phẩm TP Đà Nẵng) cho hay đây sẽ là tiền đề để TP Đà Nẵng thực hiện cam kết bảo vệ sức khỏe của người dân.

“Bước đầu là thực hiện chuỗi cung ứng rau, củ, quả sạch đến người dân. Tới đây TP sẽ tiếp tục ký kết việc cung ứng thịt và cá sạch cho người dân TP thông qua các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp phân phối thực phẩm” - ông Duy nói.

Ông Nguyễn Văn Duy cho hay việc làm này sẽ giúp các cơ quan chức năng của TP kiểm soát được nguồn thực phẩm nhập vào TP thông qua truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó sẽ giám sát được chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn trước khi đưa ra thị trường.

“Theo quy định của TP, từ ngày 1-1-2017, các tiểu thương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm buộc phải kê khai nguồn gốc thực phẩm bày bán của mình. Nếu hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát thì ban quản lý các chợ sẽ không cho buôn bán. Thậm chí hàng hóa không đảm bảo chúng tôi sẽ áp tải, trục xuất ra khỏi chợ” - ông Duy nói.

Một quản lý viên chợ đầu mối Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho hay sau khi thực hiện thí điểm buộc phải kê khai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, có khá nhiều tiểu thương chưa quen nên có kêu ca.

“Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Bắt đầu từ ngày 1-1-2017 thì tất cả tiểu thương, cơ sở buôn bán tại chợ buộc phải kê khai nguồn gốc xuất xứ để được kiểm soát thực phẩm” - quản lý viên này nói.

Được biết hiện tại 90% thực phẩm mà người dân TP Đà Nẵng sử dụng đều được nhập từ ngoài vào. Trong đó có một lượng lớn rau, quả được nhập từ Trung Quốc.

Trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đang là nỗi lo cho người dân, TP Đà Nẵng đã bắt tay vào việc kiểm soát thực phẩm đến bàn ăn của người dân. Đà Nẵng đã lập Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do đích thân chủ tịch TP làm trưởng ban.

Đồng thời, cùng với việc siết chặt vệ sinh an toàn thực phẩm, TP còn tổ chức quy hoạch lại vùng rau, tổ chức liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm sạch cho người dân.