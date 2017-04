Cách nhận biết tôm khô tự nhiên và tôm khô hóa chất. Ảnh: Internet



Tôm khô là thực phẩm được nhiều người yêu thích. Trung bình để có được 1kg tôm khô sẽ mất khoảng 10-11kg tôm tươi. Do đó, tôm khô được xếp là một trong những mặt hàng xa xỉ, có giá thành cao. Nếu mua đúng tôm khô ngon sẽ giá có trung bình từ 500.000-800.000 đồng/kg.



Bởi có giá thành cao nên không ít gian thương đã tẩm hóa chất rẻ tiền để đẩy nhanh quá trình tạo màu cũng như tăng màu sắc bắt mắt cho tôm sau đó bán ra thị trường chuộc lợi. Nguy hại hơn là những con tôm ươn, thậm chí tôm chết cũng được “biến hóa” thành đồ khô ngon.

Chia sẻ trên báo chí, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh Viện công nghệ sinh học thực phẩm, cho biết: “Tôm khô nếu được tẩm ướp hóa chất, fooc môn giúp tạo màu sắc, tăng độ dai và bảo quản được lâu dài song chúng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi ăn phải loại tôm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng…”

Để tránh gặp phải những nguy hại trên, khi mua tôm khô, người tiêu dùng có thể phân biệt tôm khô tự nhiên và tôm khô tẩm hóa chất bằng những đặc điểm dưới đây:

Màu sắc

Tôm khô được nhuộm màu hóa học thường có màu sắc bắt mắt, sặc sỡ nhưng trông kém tự nhiên hơn tôm khô màu tự nhiên. Với tôm khô tự nhiên sẽ có màu hồng ở phần đuôi tôm, phần bụng tôm có màu hơi trắng ngà của thịt tôm, phần sống lưng vẫn còn ruột tôm màu đen. Tôm tẩm hóa chất có thể có màu cam, đỏ hoặc hồng chóe đều khắp thân tôm. Vì vậy, để phân biệt tôm, nên kiểm tra bằng cách lấy một ít lên tay và nhìn kỹ để phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Kích thước

Có hai loại được dùng làm tôm khô là tôm bạc và tôm huyết. Tôm khô thật phải là tôm đánh bắt từ biển. Các loại tôm này kích thước thường nhỏ hơn chiếc đũa. Những loại tôm khô hơn chiếc đũa thì phần lớn là tôm sú nuôi hoặc tôm đánh ngoài biển. Ngoài ra, có một khả năng nữa là tôm được ngâm hóa chất cho nở to ra. Vì vậy, người tiêu dùng hạn chế mua tôm khô to hơn chiếc đũa. Không nên mua loại tôm khô quá to.



Tôm khô hóa chất có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt và to hơn.

Giá thành



Tôm có giá thành rẻ hơn mức giá bình thường có thể là tôm khô giả. Tôm tươi hiện nay mua ở biển có giá khoảng 40-50.000 đồng/kg. Trong khi đó, khoảng 10 - 11kg tôm tươi mới cho ra 1kg tôm khô. Hơn nữa quy trình làm tôm khô rất thủ công và tốn thời gian, nhiều công đoạn. Mỗi kg tôm tươi phải có giá thấp nhất khoảng 450-500.000 đồng thì chủ hộ mới có lãi. Nhưng hiện nay, trên thị trường có loại rẻ hơn rất nhiều làm người tiêu dùng ham rẻ, chọn loại dưới 400.000 đồng mà không hay mình đã chọn loại tôm tẩm hóa chất được chế biến từ loại tôm rẻ tiền và không được chế biến theo đúng quy trình.

Thử nghiệm

Nếu là loại tôm tẩm hóa chất, chỉ cần ngâm nước lạnh hoặc nước nóng một lúc sẽ phai màu ra bát nước, còn tôm khô tự nhiên, con tôm chỉ nở ra và bát nước vẫn trong. Người cũng có thể ăn thử. Tôm phải được phơi thật khô, con tôm cứng chứ không mềm, ăn thử thì rất ngon và ngọt, có vị thơm đặc trưng. Nếu là tôm nhuộm màu hay tẩm hóa chất thì vị ngọt và mùi thơm tự nhiên của tôm sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều mùi hóa chất.

Theo các nhà nghiên cứu, tôm khô làm bằng cao su khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ bị biến dạng, sinh ra các chất gây hại cho sức khoẻ. Đặc biệt, nếu trong thành phần có nhựa melamine, chúng có thể làm người ăn bị ung thư hoặc vô sinh. Khi liều lượng đạt mức 3g/1kg cơ thể sẽ gây tử vong.