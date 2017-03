TGĐ SAPUWA: Nối nghiệp triết lý kinh doanh nhân bản

Hiện tại, SAPUWA đang áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và HACCP nghiêm ngặt do SGS - tổ chức hàng đầu thế giới về đánh giá chất lượng của Thụy Sĩ giám sát và chứng nhận.



Ông Lê Như Vũ - TGĐ SAPUWA chia sẻ về triết lý kinh doanh đã làm nên chỗ đứng của Công ty:



* Các doanh nghiệp sản xuất, nhất là sản xuất hàng tiêu dùng, rất chú trọng các hoạt động quảng cáo, nhưng SAPUWA có vẻ không quan tâm đến điều này?



- Ông Lê Như Vũ: Giữa lúc thị trường ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của hàng trăm thương hiệu khác nhau trong đó có nhiều biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh, SAPUWA chỉ tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, vì chúng tôi coi đó là giá trị cốt lõi để tập trung phát triển. Việc “lấy tĩnh chế động” này mặc dù không giúp chúng tôi đẩy nhanh được tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn nhưng lại giúp công ty có thời gian hoạch định cho mình chiến lược xa hơn bằng những bước đi đầy thận trọng.



Không phải là chúng tôi không quan tâm đến quảng cáo hay xây dựng thương hiệu, một phần vì trong quá trình 26 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã xây dựng được một thị trường riêng với một lượng không nhỏ khách hàng rất tin tưởng vào sản phẩm của SAPUWA. Cho rằng việc tốn chi phí cho các quảng cáo không mang lại nhiều giá trị thực cho khách hàng, do vậy chúng tôi tập trung nguồn lực vào việc đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, dịch vụ giao đến tay người tiêu dùng mới là ưu tiên hàng đầu của SAPUWA. Cũng nhờ đó mà nhiều doanh nghiệp hay cá nhân đã sử dụng sản phẩm của SAPUWA từ ngày thành lập cho đến tận bây giờ.





Sản xuất nước uống tinh khiết là một hoạt động có vẻ dễ dàng, nhưng sản suất nước tinh khiết ở phân khúc cao cấp với nhiều tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt như của SAPUWA thì thực sự là một điều không đơn giản. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều chi phí và nguồn lực để bảo đảm các sản phẩm được sản xuất ra là an toàn tuyệt đối. Hiện tại, ngoài các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi còn phải luôn kiểm tra quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm để bảo đảm gần 200 chỉ tiêu lý hóa khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của các cơ quan ngoại giao nước ngoài, hệ thống các siêu thị và các khách sạn 5 sao. Hiện tại, SAPUWA là thương hiệu nước tinh khiết Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn phức tạp về quản lý chất lượng nhất. Nếu chi thêm tiền cho các hoạt động quảng cáo sẽ khiến giá thành đội lên rất nhiều và chúng tôi không có cách nào để cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng tốt với mức giá bán hợp lý như hiện tại.



* Được biết SAPUWA rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục. Ông có thể chia sẻ thêm về chủ đề này.



- Bản thân tôi rất may mắn khi nhận được một nền giáo dục tuyệt vời. Ngoài việc học tập bậc tiểu học và trung học cơ sở ở Việt Nam, tôi còn được đi ra nước ngoài để học tập nâng cao trình độ. Ở lĩnh vực hoạt động của mình, SAPUWA không trực tiếp đầu tư vào ngành giáo dục và đào tạo nhưng tôi cho rằng bất cứ một doanh nghiệp hay doanh nhân nào cũng có thể đóng góp cho giáo dục nếu như có tấm lòng.



Hiện SAPUWA đang cung cấp nước uống cho hàng trăm cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, từ hệ mầm non đến các cơ sở giáo dục đại học. Cung cấp cho các trường học này các sản phẩm nước tinh khiết chất lượng tốt với mức giá hợp lý nhất chính là đóng góp thiết thực của SAPUWA cho ngành giáo dục. Chúng tôi mong muốn các em nhỏ được sử dụng nguồn nước tinh khiết nhất để đảm bảo sức khỏe, học tập tốt và phát triển thành những con người ưu tú, đóng góp cho xã hội. Với sản phẩm nước uống của SAPUWA, các bậc phụ huynh cũng có thể yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm vốn đang là vấn đề rất được quan tâm trong xã hội thời gian qua. Chúng tôi mong muốn các thầy cô giáo cũng được tận hưởng những sản phẩm nước tinh khiết theo tiêu chuẩn quốc tế để có sức khỏe tốt nhằm thực hiện vai trò là “người đưa đò” cao cả.



Trong nhiều năm qua, SAPUWA đã tính toán để đưa ra một mức giá không có lợi nhuận khi bán hàng cho các cơ sở giáo dục. Chúng tôi đã xác định từ đầu là không tìm kiếm lợi nhuận ở phân khúc này mà đóng góp cho xã hội là chủ yếu. Đó là triết lý kinh doanh nhân bản mà ba tôi - doanh nhân Lê Như Ái đã đặt ra ngay từ những ngày đầu xây dựng công ty. Hôm nay, cho đến thế hệ của tôi, triết lý kinh doanh đó cũng sẽ không thay đổi.



* Thực hiện trách nhiệm với xã hội (Corporate social responsibility – CSR) là xu hướng của triết lý kinh doanh bền vững. Ông quan niệm về vấn đề này như thế nào, và công tác CSR ở SAPUWA được thể hiện như thế nào?



- Ở SAPUWA, chúng tôi quan niệm, không phải cứ lấy tiền làm các chương trình từ thiện rồi chụp ảnh, quay phim, đưa lên báo chí thì mới là phục vụ lợi ích xã hội. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đầu tiên phải nằm ở chỗ doanh nghiệp đó phải tạo ra lợi nhuận. Ngay cả mục tiêu cốt lõi này mà doanh nghiệp cũng không hoàn thành thì làm sao nói đến trách nhiệm với người khác, với xã hội? Không những thế, lợi nhuận làm ra đối với SAPUWA phải là “lợi nhuận sạch”. Điều này đã được cụ thể hóa trong “Triết lý 4 sạch” mà chúng tôi theo đuổi bao gồm “Nhà xưởng sạch”, “Sản phẩm sạch”, “Con người sạch” và cuối cùng là “Lợi nhuận sạch”.



CSR phải xuất phát từ chính cái tâm của doanh nghiệp chứ không phải là những gì được phô trương ra bên ngoài. Tạo ra một sản phẩm tốt với mong muốn đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng là giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi và cũng là đóng góp quan trọng nhất của SAPUWA cho xã hội. Chúng tôi mong muốn có thể đem những sản phẩm chất lượng này đến với nhiều người tiêu dùng hơn nữa.



SAPUWA đặt mục tiêu mọi gia đình, trường học, doanh nghiệp đều có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm nước uống tinh khiết chất lượng cao và hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Không những thế, trách nhiệm xã hội với chúng tôi chính là làm tốt bổn phận của mình. Công ty chúng tôi luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, thực hiện đẩy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội cho nhân viên và đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Sau khi đã hoàn thành hết các nghĩa vụ của mình, chúng tôi lại tiến hành chia sẻ một phần trong số lợi nhuận có được cho người lao động. Một khi người lao động được tưởng thưởng xứng đáng với chính những gì đã đóng góp thì họ sẽ yên tâm làm việc để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn và mang lại thật nhiều giá trị cho xã hội chúng ta.



* SAPUWA là một công ty gia đình. Trên thực tế, mô hình này có một số hạn chế. Ông đã xử lý vấn đề này như thế nào?



- Trước khi tôi tiếp quản doanh nghiệp từ ba tôi thì SAPUWA đã có hơn 20 năm hình thành và phát triển. Tôi may mắn được kế thừa một doanh nghiệp tốt và có thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, bởi cách thức tổ chức kinh doanh vẫn chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện này. SAPUWA đang nâng cấp và hoàn thiện mình mỗi ngày để có thể phục vụ khách hàng với những tiêu chuẩn cao nhất.



Từ vài năm trở lại đây, chúng tôi đã thuê các công ty kiểm toán trong nhóm Big4 về tư vấn để làm sao công ty có thể vận hành hiệu quả hơn. Hiện tại chúng tôi cũng đang khẩn trương hoàn thành những bước cuối cùng để hệ thống SAP chính thức được đưa vào sử dụng. Việc đưa hệ thống quản lý hiện đại vào sử dụng sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của chúng tôi, giúp cho việc tổng hợp thông tin và ra quyết định kinh doanh được nhanh chóng và chính xác hơn, nhất là các quyết định ở tầm chiến lược. Thêm vào đó, chúng tôi xem việc triển khai ERP là cơ hội để từng nhân viên của SAPUWA thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề để có thể đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao trong bối cảnh đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.



Mặc dù vẫn là một doanh nghiệp gia đình nhưng ở SAPUWA, ngoài tôi ra thì chúng tôi không có bất kỳ một người nhà nào khác làm việc trong công ty. Toàn bộ nhân viên là do chúng tôi tuyển dụng ở bên ngoài và dựa trên năng lực làm việc chứ không phải mối quan hệ. Chúng tôi cũng có những chính sách tốt để thu hút những nhân sự chất lượng cao, đã có kinh nghiệm làm việc ở các tập đoàn tư vấn quốc tế và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực FMCG về làm việc cho SAPUWA. Với SAPUWA, chỉ cần bạn có năng lực và phù hợp với văn hóa công ty, bạn sẽ được trao cơ hội tương xứng để phát triển.



* Ông có thể “bật mí” về kế hoạch tương lai của Nước uống Tinh khiết Sài Gòn?



- Mục tiêu hàng đầu và nhất quán của SAPUWA ngay từ những ngày đầu thành lập là tập trung vào chất lượng sản phẩm. Chúng tôi muốn tiếp tục là người dẫn đầu về chất lượng nước uống tinh khiết tại Việt Nam. Song song với việc tạo ra một sản phẩm tốt đó là câu chuyện về cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong muốn tất cả các khách hàng đều được trân trọng, quan tâm, phục vụ một cách nhiệt tình và chu đáo. SAPUWA luôn chú trọng đào tạo nhân viên một cách bài bản và chuyên nghiệp dù đó là một nhân viên giao hàng hay là các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Tất cả những việc làm đó cũng chỉ để làm sao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi phải trở tốt hơn, chuyên nghiệp hơn mỗi ngày.



Về lâu dài, SAPUWA vẫn sẽ kiên trì tập trung vào việc xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng là chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chỉ có xây dựng được một thương hiệu mạnh thì SAPUWA mới có thể được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng nhiều hơn nữa và từ đó chúng tôi mới có thể cung cấp sản phẩm nước tinh khiết của mình đến với nhiều khách hàng hơn. Trên tất cả, SAPUWA không chỉ bán một sản phẩm mà còn muốn chia sẻ đến khách hàng câu chuyện về một doanh nghiệp với triết lý không thay đổi trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua, đó là nỗ lực để mang đến cho khách hàng sản phẩm nước uống tinh khiết và an toàn nhất.



* Xin cảm ơn ông!