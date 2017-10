Hãi hùng sau mỗi bữa ăn ở vỉa hè

Coi chừng bị phạt nặng

Theo luật sư Khưu Thanh Tâm - Đoàn Luật sư TP.HCM (Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt) cho biết: Liên quan tới hành vi rửa chén bát... không đảm bảo vệ sinh tại các hàng quán sẽ bị xử phạt theo đúng quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm như sau:

Theo Nghị định số 178/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại điểm b Khoản 2 Điều 13: “Hành vi không có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng phù hợp theo quy định” bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng”. Đối với trường hợp sử dụng nước rửa chén không đảm bảo nguồn gốc có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đã được quy định cụ thể tại điểm d Khoản 3 Điều 13 Nghị định 178/2013 ND- CP về hành vi: “Sử dụng các hóa chất tẩy rửa, sát trùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm không theo quy định”. Ăn uống vỉa hè đáp ứng được nhu cầu nhanh chóng tiện lợi nhưng không phải vì thế mà chúng ta thờ ơ với chính sức khỏe của chính mình. Cần phải siết chặt hơn nữa vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ là bữa ăn mà còn là các giai đoạn của quá trình chế biến, tẩy rửa, để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng dân sinh.