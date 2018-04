Làm thế nào để tránh lượng chì trong thực phẩm?

Chì là độc đối với cơ thể người, vì vậy nên tránh hoặc giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Chì lại tồn tại xung quanh chúng ta: không khí, thực phẩm, nước, đồ chơi hay mỹ phẩm, vật dụng có chứa chì...

Ngộ độc chì (thậm chí từ mức thấp) có thể làm tổn thương não, hệ thần kinh và thận, đặc biệt là ở những đứa trẻ đang phát triển và đang phát triển dễ bị tổn thương hơn. Các triệu chứng ngộ độc chì bao gồm: trí tuệ giảm sút, giảm kiểm soát cơ, táo bón, cao huyết áp và co giật, uể oải...

Do đó, dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm, chắc chắn có thể giúp bảo vệ con người (đặc biệt là trẻ nhỏ) khỏi bị ngộ độc chì.

1. Ăn thực phẩm giàu canxi và sắt.

Theo WikiHow, một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng đối với sức khỏe trong hầu hết mọi cách, đặc biệt đối với trẻ em, nhưng một số chất dinh dưỡng có thể bảo vệ bạn trước hàm lượng chì trong thực phẩm, đó là canxi, sắt.

Thực phẩm lành mạnh giàu canxi bao gồm: các loại hạt, sữa ít chất béo và pho mát, sữa chua, đậu phụ và một số loại rau có lá màu xanh lá cây, chẳng hạn rau bina, cải xoăn và bông cải xanh...

Thực phẩm lành mạnh giàu chất sắt bao gồm: thịt nạc đỏ, thịt lợn ít béo, đậu khô và đậu Hà Lan, hạt hướng dương, nho khô, một số rau lá xanh và ngũ cốc và sữa bột trẻ em.

Ngoài ra sữa mẹ cũng là nguồn thực phẩm rất tốt cho trẻ nhỏ để đào thải lượng chì ra cơ thể trẻ nhỏ.

2. Nhận nhiều vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn.

Vitamin C rất hữu ích trong việc chống lại tiếp xúc với chì vì nó kích thích sự hấp thu sắt và canxi trong cơ thể bạn. Các thực phẩm lành mạnh có chứa vitamin C bao gồm: trái cây có múi, dâu tây, dưa đỏ, kiwi, xoài, cà chua, ớt chuông, bông cải xanh, rau bina, bắp cải Brussels, cải bắp và khoai lang.... Hầu hết người Mỹ có thể không nhận đủ vitamin C hàng ngày, vì vậy hãy ăn trái cây và rau tươi có hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Vitamin C dễ bị phá hủy do tiếp xúc với nhiệt và ánh sáng, vì vậy ăn tươi và ngay sau khi chuẩn bị.

3. Luôn luôn rửa sạch sản phẩm tươi trước khi ăn

Chì trong sơn và xăng dầu trong nhiều thập kỷ trước khi các quy định pháp lý có hiệu lực vào cuối những năm 1970. Như vậy, đất thường bị ô nhiễm bụi chì, đặc biệt là ở các khu công nghiệp nặng. Để bảo vệ bản thân và con của bạn, hãy luôn rửa sạch trái cây và rau tươi trước khi ăn.



Rửa thực phẩm thật sạch trước khi ăn là cách để bạn hạn chế lượng chì trong sản phẩm. Ảnh:Wikihow

Không chỉ có thể dẫn bụi nhiễm bẩn vào sản phẩm, mà trái cây và rau cũng có thể hấp thụ chì từ đất - làm cho nó không thể rửa được. Nó sẽ hiệu quả hơn để loại bỏ đất khỏi các sản phẩm tươi bằng cách ngâm nó trong nước trong một thời gian (30 phút) trước khi chà xát nó với một cái gì đó mài mòn, chẳng hạn như một bàn chải đặc biệt. Đặc biệt không nên ăn trái cây và rau củ từ vườn mà chưa rửa chúng.

4. Cắt giảm lượng thực phẩm đóng hộp

Một nguồn tương đối phổ biến khác của chì là từ thức ăn được bán trong hộp. Cụ thể hơn, chì có thể rò rỉ vào các thực phẩm đóng hộp từ hộp đựng được làm bằng chất hàn chì. Vì vậy, thay vì cố gắng tìm ra các nhà sản xuất sử dụng hộp thiếc hàn chì, thì cách đơn giản là hạn chế tiêu thụ thực phẩm đóng hộp. Và hãy ăn nhiều loại tươi hơn vì chúng thường bổ dưỡng hơn, mặc dù đắt hơn.

Thêm vào đó, thực phẩm đóng hộp cũng có xu hướng chứa nhiều muối, và đôi khi chúng còn bị nhiễm nhôm và kẽm, nếu hộp đựng của nó kém chất lượng.

5. Làm sạch thịt thật kỹ nếu bạn là một thợ săn

Mặc dù điều này không có nhiều mối quan tâm ở thành thị, nhưng việc săn bắn thực phẩm ở vùng nông thôn vẫn diễn ra nhiều, mặc dù chính quyền ngăn cản. Vấn đề là nhiều loại đạn và viên được sử dụng để giết động vật có chứa chì, có thể gây ô nhiễm cho thịt và mô xung quanh. Do đó, không chỉ để rửa sạch thịt và chỗ bị thương của động vật, mà thậm chí chúng ta còn nên cắt bỏ xác thịt xung quanh vết thương đạn và vứt bỏ nó để được an toàn.

6. Hãy cẩn thận cách bạn cất giữ thức ăn

Việc bảo quản thực phẩm cũng có thể là một vấn đề về ô nhiễm chì. Ví dụ, một số hộp đựng thức ăn và chậu chứa lượng chì cao hơn, như đồ gốm bằng thủy tinh chì và thủy tinh pha lê chì. Tránh để các thực phẩm như gạo, mì ống và ngũ cốc trong các loại bình chứa này trong thời gian dài. Không uống nước, nước trái cây hoặc rượu vang từ thủy tinh chì. Nếu bạn dự trữ thực phẩm ở bên ngoài, hãy luôn che nắp nó bằng nắp để bụi bẩn ô nhiễm không bám vào được.



Hãy cẩn thận cách bạn cất giữ thức ăn. Ảnh: Wikihow

Hãy nhớ không đựng/ gói thực phẩm đặc biệt là đồ chiên trong túi nhựa in hoặc giấy báo vì có nguy cơ nhiễm chì từ các loại mực in trên chúng.