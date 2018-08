Lý do bạn nên ăn nhiều trái cây và rau quả tím

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo nên tiêu thụ các loại rau có màu sắc tươi sáng để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi chúng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể bạn chống lại các gốc tự do, do đó ngăn ngừa bệnh tim và ung thư. Trong đó có các loại rau củ và trái cây mang màu tím tự nhiên, vì chúng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa gọi là anthocyanins.

Tại sao thực phẩm màu tím lại khỏe mạnh?

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trái cây và rau củ màu tím chứa anthocyanin. Những anthocyanin này có thể tương tác với các gốc tự do và ngăn chặn thiệt hại cho các phân tử quan trọng. Chúng bảo vệ các tế bào, chữa lành cơ thể, giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bảo vệ da khỏi bị tổn thương do ánh sáng mặt trời và ngăn ngừa bệnh tim mạch, thần kinh.



Trái cây và rau củ màu tím chứa anthocyanin chống ung thư. Ảnh: Internet

Các loại rau màu tím như súp lơ, bông cải xanh, bắp cải và cải xoăn chứa các chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ hợp chất lưu huỳnh có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của các chất gây ung thư. Chính những chất gây ung thư này làm tăng nguy cơ phát triển ung thư. Tiêu thụ các loại rau này sẽ làm giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư cổ tử cung, đại trực tràng và nội mạc tử cung.

Thực phẩm màu tím có một liều lượng tốt các chất chống oxy hóa. Có một thực tế bắp cải tím tốt hơn bắp cải xanh vì chúng chứa tới 36 loại chất chống oxy hóa khác nhau và có từ 6 đến 8 lần vitamin C so với bắp cải xanh. Ngoài ra, cà rốt màu tím chứa gấp hai lần lượng alpha và beta-carotene hơn cà rốt cam giúp cải thiện khả năng miễn dịch và tốt cho sức khỏe của mắt. Ngoài anthocyanin và indoles, các loại thực phẩm màu tím này còn chứa axit ellagic, vitamin A, vitamin B2, vitamin C, kali, chất xơ và các phenol khác.

Những thực phẩm màu tím này cũng có những lợi ích sức khỏe mạnh mẽ. Dưới đây là một vài tác dụng của chúng, theo Boldsky.

1. Chống lại bệnh loét

Một nghiên cứu cho thấy anthocyanin giúp giảm sự hình thành các vết loét dạ dày. Các nhà nghiên cứu tin rằng thực phẩm có màu tím giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và tăng cường hoạt động của các chất chống oxy hóa quan trọng khác, chẳng hạn như glutathione vốn có trong cơ thể bạn.

2. Ngăn ngừa các bệnh tiết niệu

Súp lơ tím, cà rốt tím, bắp cải tím hoặc các loại trái cây có màu tím khác như nho, quả mọng... có thể chống lại các bệnh tiết niệu. Anthocyanin có thể ngăn ngừa các vết loét và viêm do H.pylori- vi khuẩn gây loét dạ dày, gây ra và các bệnh tiết niệu.

3. Tốt cho tim

Các loại thực phẩm có màu tím tốt cho tim vì chúng có khả năng làm giảm cholesterol LDL (có hại) tới 13%, và tăng cholesterol HDL (có lợi).

Việc cholesterol LDL tăng dẫn đến sự hình thành mảng bám trên thành động mạch. Điều này ngăn chặn dòng chảy tự nhiên của máu đến trái tim của bạn và toàn bộ cơ thể, dẫn tới nguy cơ đau tim và đột quỵ.

4. Tiêu diệt tế bào ung thư

Nho tím, quả việt quất, quả nam việt quất.... chứa các hợp chất resveratrol, flavonoid có thể giúp giảm huyết áp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng resveratrol có thể gây chết tế bào ung thư trong ung thư máu, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, ung thư gan và ung thư phổi.

Khoai lang tím có khả năng mạnh mẽ chống lại các tế bào ung thư đại tràng. Resveratrol hỗ trợ thêm trong việc thư giãn các thành động mạch cho phép tuần hoàn máu tốt hơn và giảm áp lực trong các động mạch.

5. Rau củ quả màu tím có đặc tính chống viêm

Anthocyanin giúp giảm viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân cơ bản của nhiều bệnh như bệnh Alzheimer, bệnh tim, hen suyễn, dị ứng, viêm khớp và bệnh khớp, béo phì và bệnh tiểu đường loại 2.

6. Tốt cho bộ não của bạn

Theo một nghiên cứu được công bố trong kho lưu trữ nghiên cứu dược phẩm, Khoai lang tím được biết là có tác dụng tăng cường trí nhớ. Các anthocyanin giúp ngăn ngừa sự suy giảm liên quan đến tuổi của hệ thống thần kinh, thúc đẩy học tập và trí nhớ.

Cách tốt nhất để chế biến trái cây và rau củ màu tím là gì?



Ăn sống, hoặc hấp, xào... để nhận được dinh dưỡng nhiều nhất từ thực phẩm màu tím. Ảnh: Internet

Một trong những phương pháp tốt nhất để tiêu thụ chúng là cho ăn nguyên quả không chế biến hay trần nước sôi, ép... (đối với trái cây). Hoặc với rau củ thì ăn sống, hấp hoặc xào. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận được một lượng lớn anthocyanin khi chúng hòa tan trong nước. Bạn có thể tiêu thụ chúng vào bữa sáng, bữa trưa, salad và món tráng miệng của bạn.