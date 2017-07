“Mù mờ” rau an toàn và rau hữu cơ

Với thực trạng thực phẩm bẩn hiện nay, nhu cầu dùng rau an toàn, rau hữu cơ ngày càng cao. Chính vì thế trên thị trường xuất hiện nhiều cửa hàng bán rau an toàn, rau hữu cơ. Nhưng có nhiều người lại không biết tiêu chuẩn thế nào là hai loại rau này. Bên cạnh đó cũng có một số cửa hàng bán rau “tự xưng” là rau an toàn, rau hữu cơ nhằm thu được nhiều lợi nhuận vì giá rau an toàn và rau hữu cơ giá cao hơn so với một số loại rau bình thường.

Khi hỏi chị Phương Anh, một nội trợ ở Tân Bình chị cho biết “thật sư tôi cũng không biết rõ thế nào là rau an toàn, rau hữu cơ. Tôi nghĩ đây là những loại rau không phân, thuốc, hóa chất nên mua về sử dụng trong gia đình”.

Theo TS Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới, cho biết: Rau An toàn (RAT) phải là loại rau sạch về mặt bảo quản và đóng gói bao bì và phải đạt được 04 nhóm tiêu chí về RAT mà tổ chức y tế thế giới (WHO) hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu. 04 nhóm tiêu chí đó bao gồm: Hàm lượng Nitrate (N03-) phải nhỏ hơn ngưỡng cho phép của tổ chức y tế thế giới (WHO) hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu; Hàm lượng một số kim loại nặng (pb; Hg; Cd; As….) phải nhỏ hơn ngưỡng cho phép của tổ chức y tế thế giới (WHO) hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu; Hàm lượng chất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật phải nhỏ hơn ngưỡng cho phép của tổ chức y tế thế giới (WHO) hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu; Mật số một số loại vi sinh vật gây hại (ví dụ: E.Coli; Samonella….) có trong sản phẩm phải nhỏ hơn ngưỡng cho phép của tổ chức y tế thế giới (WHO) hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu.



Rau an toàn (RAT) phải đảm bảo 4 tiêu chí về RAT mà tổ chức y tế thế giới hoặc “hàng rào kỹ thuật” của quốc gia nhập khẩu. Ảnh: Nguyên Võ

Còn Rau hữu cơ là loại rau được trồng theo qui trình canh tác hữu cơ và được tổ chức Nông nghiệp hữu cơ thế giới (IFOAM; OMRI) hoặc một quốc gia có uy tín như Mỹ (USDA) giám sát và cấp giấy chứng nhận sản phẩm “nông sản hữu cơ”.



Với chất lượng thì rau hữu cơ hay nông sản hữu cơ là sản phẩm chất lượng và an toàn nhất. Việc trồng rau hữu cơ sẽ tốn kém hơn nhưng trên thị trường thế giới thì giá rau hữu cơ bán ra cao hơn gấp từ 5-10 lần so với những loại rau khác.

Cũng theo TS Nguyễn Đăng Nghĩa, hiện tại trên thị trường vẫn quảng cáo có rau và bán sản phẩm rau hữu cơ là hoàn toàn không bảo đảm đúng chất lượng và mức độ an toàn của những sản phẩm này. Rau hữu cơ không chỉ là rau chỉ bón phân hữu cơ khi trồng (Không bón phân hóa học) như vậy chưa thể gọi là rau hữu cơ. Người tiêu dùng còn lẫn lộn và ngộ nhận là rau an toàn. Phần này các ngành chức năng; các nhà chuyên môn và các cơ quan truyền thông phải có trách nhiệm chung bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và bảo vệ cho những sản phẩm RAT và Rau hữu cơ một cách minh bạch và công bằng.