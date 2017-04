Muốn trồng rau sạch: Không dễ!

Một mô hình trồng rau sạch trên sân thượng. Ảnh: Internet

Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều người đổ xô trồng và buôn bán tràn lan rau sạch trên thị trường nhưng liệu những loại rau đó có đủ điều kiện để được công nhận là rau sạch, rau an toàn?



Rau sạch được hiểu là loại rau canh tác trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, không bón phân hóa học; không phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học; không sử dụng thuốc trừ sâu; không phun thuốc kích thích sinh trưởng; phân bón hoàn toàn là phân hữu cơ (bón gốc và bón qua lá); không dùng hóa chất bảo quản.

Nếu vườn rau xuất hiện sâu bệnh phải dùng côn trùng có ích diệt sâu; hoặc con người phải trực tiếp bắt sâu. Ngoài ra, không tưới rau bằng nước thải của TP, vì nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt có chứa nhiều hóa chất ô nhiễm và vi trùng gây bệnh.



Mô hình trồng rau sạch trong nhà kính. Ảnh: Internet

Rau an toàn được quy định là các chất sau đây chứa trong rau không được vượt quá tiêu chuẩn cho phép, ví dụ: Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng như asen (12,0 mg/kg), cardimi (2,0 mg/kg), chì (70,0 mg/kg); mức giới hạn tối đa cho phép của một số chất trong nước tưới như thủy ngân (0,001 mg/lít), cardimi (0,01 mg/lít), asen (0,1 mg/lít), chì (0,1 mg/lít); mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hóa chất gây hại trong sản phẩm rau tươi như Hàm lượng mitrat (NO 3 ), hàm lượng kim loại nặng và độc tố, vi sinh vật hại, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.



Quy trình trồng rau an toàn vẫn được phép dùng thuốc bảo vệ thực vật miễn là loại nằm trong danh mục cho phép, dùng đúng cách và đảm bảo thời gian cách ly. Do đó rau an toàn không nhất thiết phải cằn khô hay bị sâu cắn mà vẫn có thể đẹp mắt, tuy không đến mức láng mượt như rau không sạch. Vì vậy, ngoài việc phân biệt bằng mắt còn cần tìm đến những điểm bán rau an toàn có giấy phép.