Những thực phẩm có thể gây mất nước cơ thể

Mất nước xảy ra khi lượng nước bài tiết ra khỏi cơ thể cao hơn so với lượng nước cơ thể nạp vào. Tình trạng này gây phá vỡ sự cân bằng của nồng độ muối, khoáng chất và lượng đường trong máu, từ đó gây cản trở hoạt động bình thường của cơ thể. Theo tờ Eat This, Not That, mất nước không chỉ xảy ra khi bạn không uống đủ nước. Nó cũng có thể xảy ra nếu bạn tiêu thụ một số thực phẩm và đồ uống có tác dụng lợi tiểu, có nghĩa là chúng giúp cơ thể bạn loại bỏ chất lỏng một cách nhanh chóng.

Để đảm bảo rằng cơ thể luôn đủ nước, chúng ta nên thận trọng với những thực phẩm và đồ uống có thể gây mất nước dưới đây:

1. Thực phẩm chiên

Thực phẩm chiên là nguồn muối ẩn, và khi bạn ghép chúng với gia vị có đường, chúng trở thành bộ đôi khử nước mạnh mẽ. Giống như một phản ứng dây chuyền xấu, chúng sẽ báo hiệu cho cơ thể bạn rằng bạn cần nhiều chất lỏng hơn, và khi đó bạn sẽ bị "cám dỗ" và gọi nước ngọt có ga. Và quá trình mất nước diễn ra nhanh chóng hơn. Hãy để ý sẽ thấy cổ họng của bạn bị khô và cảm thấy rất khát sau khi ăn thực phẩm chiên. Điều này không gây ngạc nhiên vì ăn quá nhiều thực phẩm chiên có thể gây mất nước.

2. Cà phê



Uống cà phê gây mất nước cho cơ thể. Ảnh: Internet

Cà phê là loại đồ uống khác chúng ta thường dùng và cũng có tác dụng lợi tiểu. Theo một nghiên cứu của Pháp thì sử dụng quá nhiều cà phê gây ra tình trạng mất nước nghiêm trọng, đau đầu và các triệu chứng khác. Vì vậy, cố gắng tiêu thụ không quá 400 mg caffeine hàng ngày và tránh sử dụng đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo.

3. Nước tăng lực

Nhiều người tập luyện thể thao hoặc cần làm việc đêm khuya thường dùng các loại nước tăng lực vì tin rằng nó sẽ giúp cải thiện khả năng tập luyện trong khi vẫn duy trì được độ ẩm. Theo một nghiên cứu của Amino Acids, thức uống năng lượng có tác dụng ăn mòn và thực sự có thể khiến bạn bị mất nước. Nước tăng lực chứa nhiều đường, tạo ra áp suất thẩm thấu cao trong đường ruột và tăng mất nước.

Nghiên cứu trên tạp chí khoa học sức khỏe quốc tế cho thấy chúng còn có thể gây ra tình trạng đau dạ dày khi uống trong khi luyện tập.