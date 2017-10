Những thực phẩm tốt cho người dễ dị ứng

Dị ứng là một dạng phản ứng có hại của hệ thống miễn dịch đối với các tác nhân từ môi trường sống như thức ăn, nấm mốc, thuốc, hóa chất,… Theo một số nghiên cứu cho thấy nếu chúng ta ăn đúng một số loại thực phẩm phù hợp thì có khả năng chúng ta giảm dị ứng.

1. Rau tươi

Một số nghiên cứu cho thấy dầu rosmarinic có trong lá của các loại rau tươi, có công dụng làm dịu các triệu chứng di ứng và chống viêm. Chính vì thế, người hay bị dị ứng nên tăng cường ăn các loại rau tươi.



Dầu rosmarinic có trong lá của các loại rau tươi, có công dụng làm dịu các triệu chứng di ứng và chống viêm. Ảnh: Internet



2. Mật ong

Mật ong có công dụng làm giảm các triệu chứng dị ứng do một số tác nhân từ môi trường. Điển hình là dị ứng phấn hoa vì trong phấn hoa có một lượng phấn hoa nhất định. Nếu thường xuyên dùng mật ong sẽ tăng sức đề kháng với dị ứng phấn hoa và có khả năng phòng ngừa các chứng bệnh dị ứng đường hô hấp.



Dùng mật ong sẽ tăng sức đề kháng với dị ứng phấn hoa. Ảnh: Internet

3. Sữa chua



Trong sữa chua có chứa một loại vi khuẩn sống, đây là một loại vi khuẩn lành mạnh. Chính vì thế, ăn sữa chua sẽ có thể làm tăng số lượng các tế bào bạch cầu trong cơ thể. Từ đó dẫn đến tăng cường hệ thống miễn dịch. Việc này có thể ngăn cơ thể không bị hấp thụ quá mức các chất gây dị ứng.



Ăn sữa chua sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: Internet



4. Nghệ

Trong củ nghệ có ba hợp chất thực vật tự nhiên là curcumin, demethoxycurcumin và bisdemothoxycurcumin. Curcumin làm giảm 2 enzym trong cơ thể gây viêm, vì vậy ăn nghệ sẽ giúp điều trị nhiều tình trạng viêm, chống dị ứng khá tốt.



Curcumin ltrong nghệ làm giảm 2 enzym trong cơ thể gây viêm. Ảnh: Internet



5. Tỏi

Tỏi có chứa chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và làm người dùng ít bị dị ứng hơn. Những chất chống oxy hóa này rất có lợi trong những trường hợp bị dị ứng.



Tỏi có chứa chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Ảnh: Internet



6. Trái cây giàu vitamin C

Tăng cường tiêu thụ vitamin C có thể giúp ngăn ngừa các tế bào viêm sản sinh ra histamin, vì nếu tăng quá mức histamin trong máu có thể dẫn đến ngứa, phát ban và các vấn đề khác. Mặc khác, việc tăng cường vitamin C trong trái cây có thể giúp chữa viêm do các gốc tự do gây ra.



Tăng cường vitamin C trong trái cây có thể giúp chữa viêm. Ảnh: Internet