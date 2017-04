Phát hiện xe tải chở 600 kg sụn gà không rõ nguồn gốc

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 10-4, tại số 29 Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện xe tải do tài xế Phạm Thanh Hoàng (42 tuổi, trú tổ 15, phường Hòa An, quận Cẩm lệ, Đà Nẵng) đang vận chuyển 600 kg sụn gà không rõ nguồn gốc.



Số sụn gà không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN TRI

Qua kiểm tra, số sụn gà trên được đựng trong các bao nylon không rõ nguồn gốc xuất xứ, chữ in trên bao bì là tiếng nước ngoài, không có tên nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.



Đồng thời, tài xế Hoàng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Tài xế này cho biết số hàng trên được một người (không rõ họ tên) thuê vận chuyển từ Huế vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.