Vinanusoy, Light Food bị thu hồi hàng loạt sản phẩm

Vừa qua, ngày 12-06-2018 Phó chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên đã ký hai quyết định thu hồi các sản phẩm thực phẩm vi phạm về công bố và ghi nhãn của hai Công ty cổ phần thực phẩm Light Food và Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy.

Trong đó có 12 sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food. Trong số này có 5 thực phẩm bổ sung đã sản xuất, lưu hành trước khi công bố, bao gồm thực phẩm bổ sung Biolac Pedia, Biolac IQ Grow, Biolac Infant, Biolac Mama, Biolac Gold.



Sản phẩm của Light Food bị thu hồi. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một sản phẩm khác của công ty này cũng bị thu hồi vì sản xuất và lưu hành trước khi công bố là Biolac Bona; 6 sản phẩm vi phạm về nhãn công bố không phù hợp.

Theo đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu những lô sản phẩm sản xuất trước khi công bố thì sau khi thu hồi, công ty không được phép lưu hành, các lô sản phẩm sản xuất sau khi công bố, cần khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo có nhãn phù hợp với nhãn công bố sẽ được tiếp tục lưu hành. hời gian thu hồi các lô sản phẩm vi phạm về công bố là 10 ngày kể từ 12-6, với các sản phẩm vi phạm về nhãn, thời gian thu hồi là 30 ngày.

Tương tự, có 23 sản phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy sản xuất, lưu hành cũng bị thu hồi do vi phạm về công bố và ghi nhãn cụ thể. Trong đó thu hồi 6 sản phẩm vi phạm sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm, cụ thể: Mooncare pedia, Mooncare IQ Grow, Mooncare infant formula, Maxsure số 1,2, 3. Ngoài ra còn thu hồi 02 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố nhãn, lưu hành không phù hợp với nội dung nhãn công bố. 15 sản phẩm khác bị thu hồi do nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Cũng tương tự các sản phẩm của Light Food, sản phẩm của Vinanusoy nếu khắc phục vi phạm và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng tiếp tục được lưu hành bình thường.