(PLO)- Đoàn Thị Hương bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-nam; Vụ cướp biển tấn công tàu Việt Nam: Thêm 1 người tử nạn; Công an họp dân xin lỗi 4 người đánh bài ăn thịt gà; Dẹp loạn vỉa hè: Bộ Công an vào cuộc... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 1-3.

(PLO)- Cướp biển tấn công tàu, bắn chết 1 thuyền viên Việt Nam; Long An đình chỉ thủ môn Minh Nhựt 3 trận; Bộ Công an trả lời về việc CSGT 'núp' để bắn tốc độ; Xuất hiện video ghi lại cảnh ông Kim Jong-nam bị sát hại,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 20-2.

Bản tin 17h:Bắt nghi can giết bạn rồi chôn xác phi tang

(PLO)- Bắt nghi can giết bạn rồi chôn xác phi tang ở Lâm Đồng; Giang Kim Đạt khai “cho sếp” 150.000 USD; Cướp giật làm 2 mẹ con thương vong; Bộ Công an khởi tố 5 bị can liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 17-2.