(PL)- Chiều 28-9, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đông Phong giữ nhiệm vụ giám đốc Công an TP.HCM.