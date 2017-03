(PLO) - Giả công an hiếp dâm phụ nữ; Bắt được nghi can đâm chết bạn nhậu bằng muỗng cafe; Phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi trong bụi rậm; Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở đã được bố mẹ ruột đến đón về; Nghi vấn IS dính liếu đến vụ xả súng đẫm máu tại Orlando;... là những thông tin sẽ có trong Bản tin 17h của báo Pháp Luật TP.HCM ngày 13-6.

T. KHOA - K. TRANG - P. TUẤN - L. TRANG - M.TÂM

