Bản tin 17h: Trưởng công an xã bị tố đánh dân rách màng nhĩ

(PLO)- Lập hồ sơ gian vay 120 tỉ: Ba giám đốc bị khởi tố; Khởi tố bị can, Bắt tạm giam đối tượng sát hại nữ sinh lớp 12; Xe cấp cứu gây tai nạn, bệnh nhân tố tài xế say xỉn; Trưởng công an xã bị tố đánh dân rách màng nhĩ; Người dân được nộp đơn kiện trên mạng; Giáo sĩ Pakistan công nhận hôn nhân chuyển giới; Anh sẽ có Thủ tướng mới vào tháng 9;... sẽ có trong Bản tin 17h của báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28-6.