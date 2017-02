(PLO)- Bắt nghi can giết bạn rồi chôn xác phi tang ở Lâm Đồng; Giang Kim Đạt khai “cho sếp” 150.000 USD; Cướp giật làm 2 mẹ con thương vong; Bộ Công an khởi tố 5 bị can liên quan vụ án Trịnh Xuân Thanh,... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 17-2.