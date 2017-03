Ðọc Pháp Luật TP.HCM để tích lũy kinh nghiệm ứng xử

Đến 11 giờ trưa qua, ban tổ chức chính thức thu thùng phiếu về để bốc thăm đợt cuối cho giải thưởng mỗi ngày. Có 2.563 phiếu dự thưởng đợt cuối. Do lượng phiếu của bạn đọc tại TP.HCM áp đảo nên chỉ có một bạn đọc ở tỉnh may mắn lọt vào danh sách bạn đọc may mắn đợt 10.

Chị Lê Thùy Phương Thư (23 tuổi, quản trị website HTV3 Online) may mắn trúng thưởng đầu tiên trong đợt cuối. Chị Thư kể gia đình mình trở thành bạn đọc của Pháp Luật TP.HCM như một cơ duyên. Vì một chuyện riêng liên quan đến pháp luật, gia đình tìm báo đọc và bất ngờ khi thắc mắc của mình vô tình được giải đáp trên báo. “Mình đọc Pháp Luật TP.HCM trước hết là để hiểu luật, sau là từ câu chuyện của người khác mà rút kinh nghiệm ứng xử cho chính bản thân mình” - chị Thư nói.

Trúng thưởng thẻ ATM, bạn đọc Phan Thành Long (quận 1, TP.HCM) chân tình gửi gắm: “Thông tin thì báo nào cũng có. Cái mang lại đặc trưng riêng cho Pháp Luật TP.HCM chính là những trang viết đậm chất pháp luật. Mong tờ báo thân yêu suốt mười mấy năm nay của tôi luôn giữ được nét đặc trưng ấy”.

Sáng mai (14-1), toàn bộ phiếu không trúng thưởng mỗi ngày sẽ dồn lại để bốc thăm chung cuộc, tìm ra chủ nhân của ba chiếc LCD SONY KLV.

Bốn bạn đọc sau đây may mắn rinh thưởng đợt 10:

Giải đầu máy DVD MIDI-98ST hiệu California Electronics:

1. Lê Thùy Phương Thư: 57/5 khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

2. Mai Thanh Liêm: 164B đường 8-3, phường 5, TP Vĩnh Long.

Giải thẻ ATM của Ngân hàng Hàng hải trị giá 1 triệu đồng/thẻ:

1. Phan Thành Long: 115/46AB Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

2. Đoàn Thuận Quân: 175/16 Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

THỤY CHÂU