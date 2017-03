Ðược mình và không hại người

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 8-1 có bài “Mở cửa cho quảng cáo so sánh?” phản ánh nhiều doanh nghiệp đã quảng cáo bằng cách so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác. Mặc dù đang có nhiều ý kiến khác nhau về việc nên hay không nên quảng cáo so sánh nhưng theo tôi, khi Luật Cạnh tranh hiện hành cấm cách quảng cáo so sánh thì các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ tuyệt đối.

Quảng cáo là quyền chính đáng của người bán hàng. Bởi không phải món hàng nào cũng được người mua biết đến để có thể sẵn lòng bỏ tiền ra mua. Để bán được hàng, người bán phải giới thiệu hàng hóa đó cho người mua biết. Như giới thiệu đặc tính, công dụng của món hàng, xuất xứ, giá cả... Nói chung là tất cả những yếu tố để người mua cảm thấy là nên mua món hàng đó.

Dưới góc độ của người bán, quảng cáo đem lại cho họ cơ hội bán được hàng nhiều hơn. Dưới góc độ của người mua, quảng cáo giúp họ có được các thông tin về sản phẩm. Qua đó mở rộng khả năng lựa chọn của người tiêu dùng.

Với bản chất như vậy, luật pháp cũng như xã hội không cấm quảng cáo. Vấn đề là quảng cáo được tiến hành như thế nào? Một trong những cách quảng cáo hay được dùng ở Việt Nam là quảng cáo so sánh. Như tên gọi của hành vi, quảng cáo so sánh bao hàm trong nó hành vi so sánh đặc tính, giá cả của hàng hóa cùng loại khác, tức có đụng chạm đến một đối tượng cụ thể. Ví dụ: Nệm cao su tốt hơn nệm lò xo...

Nhưng cần lưu ý rằng với cách quảng cáo so sánh, ngoài thông tin sản phẩm của mình, người bán còn cố ý “tặng thêm” thông tin sản phẩm của người khác. Mà như thế thì người bán này đã vi phạm quyền bán hàng của người khác. Đó là hành vi không được chấp nhận!

Hiện nay nhà nước nói quảng cáo so sánh là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu chứng minh được thì nhà nước sẽ xử lý. Vậy nên khi cần thiết thì người bán có thể khiếu nại đến Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) để được giải quyết.

Theo luật của Liên minh châu Âu và Mỹ thì hình thức quảng cáo so sánh không bị cấm hoàn toàn. Thậm chí nó còn được khuyến khích do quảng cáo so sánh trực tiếp giúp người tiêu dùng hiểu rõ tính năng sản phẩm của nhà sản xuất nào thích hợp với nhu cầu tiêu dùng của mình hơn, giúp doanh nghiệp cạnh tranh thấy rõ nhược điểm của mình hơn và bằng cách đó thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả giữa các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại Mỹ quảng cáo so sánh cũng được ví như con dao hai lưỡi. Nó có thể đổi hướng đâm sau lưng chính những công ty làm ra nó, giống như hậu quả mà những chính trị gia ưa gây gổ phải gánh chịu. Đặc biệt, kiểu quảng cáo hung hăng sẽ tạo ấn tượng người tấn công không đáng tin cậy, cố sống cố chết kinh doanh. Nó làm xói mòn hình ảnh công ty về lâu dài cho dù chiến dịch như vậy có thể thúc đẩy doanh số trong thời gian ngắn. Việc so sánh còn dễ dẫn tới sự phản kháng ngược trở lại. Để quảng cáo cho món súp ăn liền, Campbell’s đã chỉ ra Progresso sử dụng bột ngọt. Tức thì Progresso đáp trả ngay bằng cách tung ra thông tin Campbell’s cũng sử dụng bột ngọt. Cuối cùng, theo các chuyên gia phân tích, đây là giải pháp “hai ta cùng thiệt”. Nêu tên đối thủ cạnh tranh trong quảng cáo tấn công có thể mang lại nhiều rắc rối cho chính công ty làm ra nó, không hề dễ như đút bánh vào lò nướng. (Nguồn: Vietnamnet - Economist)

PHẠM HOÀI HUẤN