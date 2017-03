10 bước để đạt sự tự tin của lãnh đạo bậc cao

Tuy vậy, không phải ai cũng có sẵn có được sự tự tin. "Triệu chứng kẻ mạo danh" (Imposter Syndrome) chứng minh được điều này. Một cuộc nghiên cứu ở Đại học bang Georgia tìm ra rằng 33% những người thành đạt cảm thấy rằng họ không xứng đáng với vị trí mình đạt được. Triệu chứng này là nguyên nhân mà một số người từ bỏ cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp bởi vì họ không đạt được sự tự tin mà công việc yêu cầu.

Phụ nữ thường phải "vật lộn" nhiều với tự tin hơn nam giới. Họ thường ít sáng suốt hơn trong quá trình tiến lên sau thất bại. Bởi phụ nữ hay tiếp nhận những thất bại tạm thời như những khuyết điểm mà họ không thể xóa.

Một tin tốt là sự tự tin, cũng giống như các kỹ năng nghề nghiệp khác, có thể học được.

Bạn cần một "liều thuốc tự tin" để sẵn sàng cho vị trí lãnh đạo bậc cao

Theo Becky Blalock - tác giả cuốn “Dare: Straight Talk on Confidence, Courage, and Career for Women in Charge”, để đạt được sự tự tin mong muốn, bạn có thể áp dụng 10 bước sau đây:

1. Không chần chừ khi cần phải hành động

Có một sự khác biệt lớn giữa dòng nước chảy và nước đọng lại một chỗ. Khi bạn chần chừ, những nghi ngờ và cảm giác bất an sẽ được nuôi lớn, cũng như muỗi sinh sản trong khoảng nước đọng. Trạng thái bất động sẽ tạo ra sự nghi ngờ và sợ hãi, nhưng hành động sẽ giúp tạo ra sự tự tin và can đảm. Nỗi sợ thất bại sẽ làm bạn tê liệt. Hãy rèn luyện sự tự tin bằng cách không chần chừ khi hành động.

2. Làm những thứ vượt quá vùng an toàn mỗi ngày

Nếu không biết kéo dãn vùng an toàn, nó sẽ co lại. Hãy thường xuyên rèn luyện bản thân bằng cách làm những thứ mà bình thường bạn không cảm thấy thoải mái hoặc sợ hãi, từ đó, bạn sẽ xây dựng được tính cách của một người biết chấp nhận rủi ro. Mỗi một điều khó mà bạn trải nghiệm mỗi ngày sẽ làm giàu cho kiến thức cũng như kỹ năng của bạn.

3. Tập trung vào những người xung quanh

Để ý đến mọi người xung quanh thay vì chỉ tập trung vào bản thân. Hãy hỏi han mọi người khi cần thiết. Hãy thoải mái khi tạo lập một cuộc đối thoại để tạo dựng quan hệ với người khác. Đưa ra những lời khen và giúp đỡ khi họ cần. Tìm ra những điểm tốt từ những người khác cũng sẽ giúp bạn tìm ra điểm tốt từ chính mình.

4. Tìm một cố vấn

Lời khuyên và các mối quan hệ từ cố vấn là vô giá. Bạn sẽ ra quyết định tốt hơn nhờ những phân tích khách quan từ cố vấn. Thêm vào đó, bạn sẽ cảm thấy yêm tâm và tự tin để chấp nhận rủi ro khi biết rằng luôn có cố vấn phía sau để giúp đỡ nếu kết quả không như mong muốn.

5. Giữ giọng điệu lạc quan

Sẽ rất khó để đạt được sự tự tin nếu có ai đó cứ nói những điều tiêu cực trước mặt bạn. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu "ai đó" lại chính là bạn. Hãy để ý khi bạn nói chuyện với chính mình.

6. Loại bỏ những người tiêu cực ra khỏi mạng lưới quan hệ

Đúng là bạn cần những người có thể cho bạn những lời phê bình để bạn có thể trưởng thành hơn. Tuy vậy, có những người sẽ chẳng bao giờ hài lòng với những gì bạn làm. Thế nên bạn cần phải nhận ra những người "tiêu cực" này để tránh xa họ.

7. Chăm sóc sức khỏe cho bản thân

Dành ra thời gian để tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ. Một trí óc minh mẫn chỉ tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh.

8. Làm "bài tập về nhà"

Cập nhật những thông tin mới về ngành bạn đang làm và hiểu biết rõ ràng về công ty của mình. Kiến thức và sự chuẩn bị chu đáo sẽ là "vũ khí" cho những thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt.

9. Ngôn ngữ thân thể

Điệu bộ và cử chỉ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bạn và cách người khác nhìn nhận về bạn. Là một lãnh đạo, hãy luôn đứng thẳng, nhìn vào mắt người đối diện khi giao tiếp và đừng quên nở nụ cười. Ăn mặc thích hợp với nơi làm việc. Mặt khác, phải loại bỏ các dấu hiệu của sự căng thẳng như khoanh tay hay khoanh chân, cong người, thở nông...

10. Thực hành sự biết ơn mỗi ngày

Một cuộc nghiên cứu khảo sát những người thành công làm gì trước tiên khi bắt đầu một ngày mới. Kết quả cho thấy câu trả lời số một là họ dành thời gian nghĩ về những điều mà họ cảm thấy biết ơn nhất. Bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách nói "cảm ơn" cho những điều tốt lành mà bạn nhận được trong cuộc sống sẽ giúp bạn đối mặt với thử thách với một thái độ khác hẳn.

