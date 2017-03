10 bước để trở thành nhà lãnh đạo trẻ thành công

1. Chuẩn bị kĩ càng trước khi tham gia thị trường lao động



Al Coleman, tác giả của Secrets to Success: The Definitive Career Development Guide for New and First Generation Professionals (tạm dịch lBí mật của thành công: Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ) khuyên người trẻ nên tham gia vào tổ chức xã hội phi lợi nhuận hay các câu lạc bộ để có thề phát triển và cải thiện sự sắc bén cho kĩ năng lãnh đạo.

Ông viết: "Những tổ chức xã hội này chứa đựng rất nhiều cơ hội có thể giúp nâng cao kĩ năng lãnh đạo thông qua cách tổ chức các dự án và sự kiện." “Hãy cố gắng tham gia ngay khi còn ngồi trên ghế của giảng đường đại học” - Tiến sĩ Katharine Brooks từ University of Texas cho rằng - nếu sinh viên nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo của mình thông qua các hoạt động này, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong quá trình xử lí các tình huống khó khăn ở đời thực.

2. Hãy làm bài tập về nhà

Tuy kĩ năng lãnh đạo sẽ được nâng cao qua các kinh nghiện thực tế và quá trình quan sát học hỏi, chúng ta cũng không thể phủ nhận các kĩ năng này cũng có thể được củng cố qua sách vở và các khóa huấn luyện các kĩ năng chuyên nghiệp.

3. Dành thời gian để tìm hiểu về văn hóa của công ty



Lắng nghe và quan sát cách đối xử của nhân viên với các "lính mới" để tìm hiểu xem họ mong đợi điểu gì ở nhân viên mới.

Brooks nói: " Nếu không biết, hãy hỏi. Đừng ngại hỏi cấp trên mong đợi điều gì ở bạn". Bên cạnh đó, cũng nên để ý phong cách làm việc của cấp trên. Họ thích sự nghiêm túc hay thoải mái giữa cấp trên và cấp dưới? Họ muốn có bản cáo cáo chi tiết mỗi ngày hay theo một kì hạn nhất định? Hãy học cách nắm bắt, học hỏi và hòa nhập.

4. Giữ thái độ của một người muốn học hỏi



Hãy luôn tò mò và háo hức học những điều mới lạ. Từ bỏ tư tưởng “Tôi là người - biết - hết”. Cố gắng đừng đánh giá hoặc giả định bất kì điều gì quá sớm bởi chúng chưa chắc đã chính xác. Nếu không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh.

5. Dùng "tài lẻ" của bạn để giúp các đồng nghiệp xung quanh



Sự hiểu biết về mạng xã hội của bạn sẽ giúp những đồng nghiệp khác, từ đó có thể "ghi điểm" trong mắt họ.

Theo Alexandra Levit (tác giả cuốn sách Blind Spots: The 10 Business Myths You Can't Afford to Believe on Your New Path to Success), hãy vận dụng sự hiểu biết của bạn để tìm kiếm cơ hội, tìm ra hướng giải quyết mới cho những vấn đề mà chưa có ai đề cập tới. Bí quyết để tìm ra những vấn đề là hãy để ý những gì người khác hay phàn nàn.

6. Giúp đỡ luôn là một việc nên làm



Tìm cơ hội để giúp đồng nghiệp kể cả khi họ không nhờ bạn. Trong các buổi họp, bạn có thể tự nguyện tham gia vào làm các dự án hay kể cả chỉ là một phần nhỏ của các dự án ấy.

Những công việc như vậy sẽ giúp bàn luyện tập khả năng lãnh đạo. Nếu dự án quá lớn hoặc quá khó và bạn chưa đủ kinh nghiệm để làm, bạn có thể lập một nhóm với những đồng nghiệp có nhiều kinh nghệm hơn. Làm thế vừa có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người khác, vừa có thể chuẩn bị được hành trang cần thiết để lãnh đạo trong các dự án về sau.

7. Làm việc nghiêm túc và tuân thủ các quy định



Đừng để mình quá bận rộn với những nhiệm vụ lớn mà quên đi các công việc căn bản được yêu cầu phải hoàn thành.

Nếu sếp đưa ra một thời hạn để làm việc gì đó, hãy làm mọi cách để hoàn thành nó trong thời gian quy định. Tốt hơn hết là hoàn thành sớm hơn thời hạn và đừng bao giờ xin thêm thời gian.

Có thể khi mới bắt đầu vào làm, sếp sẽ không giao cho bạn những việc quá khó nhưng bạn bắt buộc phải làm thật tốt vì nếu bạn không làm tốt những việc căn bản, chả có ai sẽ tin tưởng giao cho bạn những việc phức tạp hơn. Hơn nữa, cũng nên để ý các luật lệ và quy định của công ty. Hãy là người đi làm sớm nhất và về trễ nhất, đừng làm điểu ngược lại.

8. Giao tiếp, kết nối và tạo dựng các mối quan hệ



Mở rộng mối quan hệ với mọi người trong công ty. Giao tiếp một cách mạnh dạn để mọi người biết giá trị của con người bạn.

9. Biết ơn những người giúp đỡ bạn



Bạn có thể nhờ sự tư vấn của những người khác trong công việc (tuy nhiên đừng lạm dụng điều này mà hãy cố gắng tự hoàn thành công việc một mình). Nếu bạn được khen thưởng, đừng quên nêu tên người đã giúp đỡ bạn đạt được sự khen thưởng ấy.

10. Tạo dựng mối quan hệ tốt với cấp trên



Tìm một người có cấp bậc cao hơn trong công ty mà được mọi người biết đến bởi tài năng lãnh đạo và đề cập việc bạn muốn làm "đàn em" với nhân vật này. Từ đó, bạn có thể học hỏi nhiều điều từ họ cách họ lãnh đạo nhóm và xử lý tình huống.