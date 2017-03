10 công ty từng có ý định thâu tóm Facebook

1. Một nhà tài chính không rõ danh tính ở thành phố New York

Facebook, khi đó còn là TheFacebook.com, bắt đầu có mặt trên Internet vào tháng 2/2004. Chỉ 4 tháng sau, nhà sáng lập Mark Zuckerberg lúc đó mới 20 tuổi, đã nhận được lời đề nghị rót vốn 10 triệu USD từ một nhà tài chính không rõ danh tính ở New York. Tuy nhiên, Zuckerberg không để tâm tới đề nghị này.

2. Friendster

Vào năm 2007, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jim Scheinman của Friendster tiết lộ với trang VentureBeat về việc công ty này từng có ý định thâu tóm Facebook. Tuy nhiên, Facebook phát triển bùng nổ trước khi Friendster huy động đủ vốn để thực hiện vụ mua lại.

3. Google

Nhà đồng sáng lập Google Larry Page.

Mùa hè năm 2004, Zuckerberg và bạn cùng phòng ký túc xá ở Đại học Havard thuê một căn nhà ở Palo Alto, bang California. Không lâu sau, một số nhà điều hành của Google đã tới gặp họ để tìm cách hợp tác hoặc thậm chí mua lại Facebook. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đi đến đâu.

Năm 2007, Google lại tính chuyện đề nghị thâu tóm Facebook, nhưng không thành công. Tuy nhiên, đề xuất rót vốn của Google định giá Facebook ở mức 15 tỷ USD đã đem tới một bước ngoặt cho mạng xã hội này.

4. Viacom

Cựu CEO Viacom Tom Freston

Đầu năm 2005, Viacom đề xuất mua Facebook với giá 75 triệu USD. Chủ tịch Facebook khi đó là Sean Parker đòi những điều khoản có lợi hơn cho Facebook nhưng Viacom không chịu.

Đến đầu năm 2006, Viacom lại chào mua Facebook lần nữa, nhưng Zuckerberg “hét” giá 2 tỷ USD. Hai tuần sau, Viacom ra mức giá 1,5 tỷ USD, trong đó trả trước 800 triệu USD bằng tiền mặt.

Facebook đã gần được bán, nhưng lại đòi trả trước số tiền nhiều hơn. Viacom lo ngại phải trả trước một khoản quá lớn cho một công ty có doanh thu còn nhỏ, và rút lui khỏi thương vụ này.

5. MySpace

Đồng sáng lập kiêm CEO Viacom Chris DeWolfe

Đầu năm 2005, CEO của MySpace là Chris DeWolfe gặp Zuckerberg để nói về khả năng mua lại Facebook, khi đó còn là TheFacebook. Khi đó, Facebook hỏi DeWolfe là liệu MySpace có muốn mua Facebook với giá 75 triệu USD, nhưng DeWolfe nói là không. Khi hai người gặp lại trong cùng năm đó, Zuckerberg đưa ra mức giá 750 triệu USD và DeWolfe từ chối lần nữa.

6. NewsCorp, công ty mẹ của MySpace

Tỷ phú Rupert Murdoch, Chủ tịch kiêm CEO của NewsCorp

Vào tháng 1/2006, Giám đốc mảng kỹ thuật số của NewsCorp khi đó là Ross Levinsohn muốn mua lại Facebook, nhưng lo không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng của mạng xã hội này.

7. NBC

Không có nhiều thông tin được tiết lộ, nhưng NBC từng có ý định thâu tóm Facebook vào năm 2005.

8. Yahoo

Mùa hè năm 2006, Yahoo quyết định chào mua Facebook với giá 1 tỷ USD. Facebook muốn bán, nhưng lúc đó mạng này đang chuẩn bị đưa ra tính năng News Feed và Zuckerberg cho rằng, nếu News Feed thành công, Facebook sẽ có giá cao hơn nhiều mức 1 tỷ USD. Do kết quả kinh doanh tồi tệ, Yahoo giảm mức giá chào mua còn 850 triệu USD, Facebook từ chối.

Mùa thu năm 2006, Yahoo quay lại và gợi ý sẽ trả 1 tỷ USD hoặc hơn, nhưng lượng người dùng Facebook khi đó đang tăng với tốc độ chóng mặt, và Yahoo bị từ chối lần nữa.

9. AOL

Cựu Chủ tịch kiêm CEO AOL Jonathan Miller

Vào giữa năm 2006, CEO của AOL khi đó là Jonathan Miller muốn mua Facebook. Ông Miller thuyết phục CEO Anne Moore của Time Inc. cùng tham gia thỏa thuận. Kế hoạch mà Miller đưa ra là AOL bán MapQuest và Tegic, còn Time Inc. bán IPC, rồi cùng nhau đưa ra mức giá khoảng hơn 1 tỷ USD cho Facebook. Tuy nhiên, CEO Jeff Bewkes của Time Warner, công ty mẹ của Time Inc., gạt ý tưởng này sang một bên.

10. Microsoft

Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer

Vào năm 2007, CEO của Microsoft khi đó là Steve Ballmer nói với Zuckerber: “Tại sao chúng tôi lại không mua các anh với giá 15 tỷ USD nhỉ?”. Microsoft có ý định này vì muốn giữ không để Facebook rơi vào tay Google.

Hiểu rằng Zuckerberg không bao giờ muốn từ bỏ quyền kiểm soát đối với Facebook, Ballmer đề xuất mua một cổ phần nhỏ trong Facebook với mức định giá mạng này là 15 tỷ USD, sau đó mua thêm 5% cổ phần mỗi tháng. Việc thâu tóm toàn bộ Facebook như thế sẽ mất 5-7 năm.

Microsoft đã mua 1,6% cổ phần của Facebook, nhưng việc mua thêm cổ phần của mạng này sau đó đã không diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Microsoft và Facebook quy định, Facebook sẽ báo trước cho Microsoft nếu có ý định bán cổ phần cho Google.





