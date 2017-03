10 năm đòi chỉnh đất chồng lấn chưa xong

Ông Vũ Khắc Thiện (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) cho biết mảnh đất gần 10 ha của ông bị cấp nhầm cho người khác mất hơn một nửa. Ông khiếu nại hơn 10 năm nay để chỉnh lại nhưng vẫn chưa được thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) giải quyết mặc dù tỉnh đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở.

Đất bị cấp cho người khác

Theo ông Thiện, năm 1998, ông mua lại một lô đất gần 10 ha ở xã Tân Mỹ (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Năm 2004, trong lúc ông đang canh tác và chờ làm thủ tục sang tên, huyện Tân Uyên (từ đây gọi là thị xã) đã cấp chồng gần 6 ha đất của ông cho một người khác. Phát hiện ra điều này, ông làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.

Mãi đến tháng 10-2013, thị xã Tân Uyên có văn bản trả lời cho rằng giấy tờ đất được cấp theo nhu cầu của người sử dụng. Do lúc này chưa có bản đồ địa chính nên không thể hiện số thửa và tờ bản đồ cụ thể. Trong quá trình xã Tân Mỹ tổ chức kê khai cấp giấy đỏ theo bản đồ chính quy, ông Thiện không liên hệ để cấp đổi. Sau đó, ông không xác định được mốc giới, không xác định được diện tích bị cấp chồng lấn. Do đó thị xã không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Ông Thiện buồn rầu vì 10 năm nay vụ việc của ông không được địa phương giải quyết rốt ráo. Ảnh: VH

Cán bộ có sai sót…

Đến tháng 10-2014, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh có văn bản trả lời và xác định vụ việc của ông Thiện có cơ sở để xem xét, giải quyết vì thị xã Tân Uyên cấp trùng đất của ông Thiện cho người khác. Nguyên nhân dẫn đến sai sót trên do cán bộ xã Tân Mỹ và cơ quan chuyên môn của thị xã Tân Uyên tham mưu không chính xác (không kiểm tra thực địa). Trong đó có phần trách nhiệm của nguyên phó chủ tịch thị xã Tân Uyên do thiếu kiểm tra trước khi ký cấp.

Vì những sai sót trên, tỉnh chỉ đạo huyện Bắc Tân Uyên (được tách ra từ huyện Tân Uyên, nơi có đất của ông Thiện) phối hợp với thị xã Tân Uyên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai sót. Đồng thời tỉnh giao Sở TN&MT huyện Bắc Tân Uyên cùng thị xã Tân Uyên kiểm tra, rà soát việc kê khai, đăng ký, trình tự thủ tục cấp giấy tờ đất cho những người liên quan để thu hồi, điều chỉnh cấp lại cho đúng. Tỉnh đề nghị ông Thiện liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng để nắm kết quả khắc phục sai sót.

Sẽ nhanh chóng xử lý

Đến tháng 2-2015, ông Thiện nhận được thông báo của huyện Bắc Tân Uyên cho rằng giấy tờ đất đã cấp cho người chủ đã bán đất cho ông Thiện vào năm 1998 không có thể hiện số thửa, số tờ không đúng theo quy định nên sẽ thu hồi giấy. Trước tình huống này, ông Thiện chỉ ra rằng hơn 10 năm nay, huyện không giải quyết dứt điểm cho ông mà cứ kéo dài một cách vô lý. Mặt khác, đây không phải là lý do gây nên sai sót, địa phương cũng đã cấp giấy tờ cho nhiều gia đình trong thời điểm đó và đều không có số thửa nhưng vị trí đất là không thay đổi. Riêng phần của ông, do tắc trách nên huyện mới cấp nhầm rồi lại nêu ra lý do này, lý do khác để né trách nhiệm, không thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh Bình Dương. Ông đề nghị huyện và thị xã Tân Uyên phải điều chỉnh lại giấy tờ đất cho ông.

Mới đây, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc Sở TN&MT nhanh chóng kiểm tra, xác minh, giải quyết việc khiếu nại của ông Thiện.

Phía Sở TN&MT thông tin với Pháp Luật TP.HCM: Những ngày qua Sở đang làm việc với chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc. Trong đó Sở đang tập trung làm rõ nội dung kết luận của tỉnh về sai phạm trong việc cấp trùng giấy chứng nhận đất. Sở sẽ thông tin cho báo khi có kết quả.