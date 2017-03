10 năm làm không xong tỉnh lộ

Đó là đường tỉnh 902 Vũng Liêm - Long Hồ dài hơn 30 km đi qua ba huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm (Vĩnh Long). Những cơn mưa mấy ngày gần đây đã biến mặt đường giống như một đám ruộng đầy bùn sình. Chỉ những vũng nước lớn trên mặt đường, ông Hồ Minh Châu, chủ một lò gốm ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, nói: “Dưới đó là các ổ trâu, ổ voi và đã có nhiều xe tải, xe máy bị lọt xuống. Mùa mưa là vậy, mùa nắng thì bụi mù mịt, nhà nào cũng phải đóng kín cửa để tránh bụi”.

Hơn 10 năm nay, bà con vẫn gọi đây là “con đường đau khổ”. Đặc biệt nghiêm trọng là đoạn đường dài khoảng 3 km từ cầu Cái Sơn (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) đến cầu Cái Lóc (xã Mỹ An, huyện Mang Thít) bị hư hỏng nặng nề. Suốt thời gian dài, dù người dân nhiều lần yêu cầu ngành giao thông tu sửa con đường nhưng không có kết quả.

Một xe tải bị sụp lún phải tuôn hàng xuống trên đường tỉnh 902. Ảnh: HÙNG ANH

Theo Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 902 đoạn từ phà Đình Khao (huyện Long Hồ) đến cầu Quới An (huyện Vũng Liêm) có tổng chiều dài 23 km. Tuyến đường được thi công theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường 12 m, mặt đường tráng nhựa rộng 9 m, tải trọng thiết kế 12 tấn. Các cầu trên toàn tuyến được mở rộng với mặt cầu từ 6 m lên 8,5 m… Tổng kinh phí đầu tư cho dự án này là hơn 520 tỉ đồng. Tuy nhiên, do thiếu vốn liên tục nên chuyện sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 902 nhiều lần bị ách lại. Trong khi đó tuyến đường này là tuyến vận chuyển hàng hóa huyết mạch của hàng trăm lò gạch, gốm trong khu vực. Do xe tải nặng qua lại thường xuyên nên con đường ngày càng bị bể nát.

Ông Quan Nhựt Linh, cư dân xã Thanh Đức, cho biết không thể thống kê hết số vụ tai nạn xảy ra trên suốt tuyến đường này. “Tội nghiệp nhất là tụi học trò, nhiều hôm đi học bị té bùn sình lấm lem phải quay về, mất luôn buổi học” - ông Linh nói. Bà Nguyễn Thị Vân (xã Mỹ An, huyện Mang Thít) kể nhà bà có năm người thì cả năm người đều bị bệnh phổi. Ông Hồ Văn Vàng (Chủ tịch Hội Nghề gốm tỉnh Vĩnh Long) than phiền: Trên con đường này có khoảng 2.000 cơ sở sản xuất gạch gốm, nhiều cơ sở nuôi thủy sản, giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Do đường sá đi lại khó khăn nên hợp đồng làm ăn ngày càng giảm vì hàng hóa bị bể, hư hỏng nhiều.

Chúng tôi đang tiếp tục xem xét gọi thầu con đường trên. Trước mắt, Sở đã mở thầu xây dựng cải tạo đoạn đường 3 km từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Lóc. Việc thi công sẽ thực hiện vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Lẽ ra trong năm 2011 đoạn đường này đã được thi công theo hình thức thi công chuyển giao (BT). Nhưng do biến động giá cả vật tư xây dựng nên nhà đầu tư đã trả chứng nhận đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT làm chủ đầu tư xây dựng đoạn đường này bằng ngân sách Nhà nước. Một cán bộ Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long

HÙNG ANH